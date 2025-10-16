'Выйди из вагона, пока твой ребенок не получил увечья!': в поезде в Швейцарии латвиец на русском набросился на украинку и ее мужа из-за языка

В Швейцарии сторонник России родом из Латвии в поезде напал на семью с ребенком. Пострадала молодая мама из Украины и ее муж-швейцарец. Агрессору не понравилось, что пара разговаривала между собой на украинском языке. Сначала он оскорблял супругов, а потом бросился с кулаками.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Не понравилось, что супруги говорят на украинском

В Швейцарии в поезде агрессивный мужчина Александр Вабик (Aleksandrs Vabiks) родом из Латвии набросился на молодую пару: украинку Елену Дудник и ее мужа, швейцарца, который знает украинский язык. Супруги ехали с ребенком. Латвийцу не понравилось, что муж с супругой разговаривали между собой на украинском языке.

Пострадавшая украинка Елена Дудник успела снять видео, на котором мужчина оскорбляет, угрожает расправой им и даже маленькому сыну, которому нет еще и двух лет, требует, чтобы супруги покинули вагон поезда, стучит кулаком по столу, а потом кидается на людей.

"Выйдите из вагона… чтобы мы вас не видели, понятно…". При этом говорил, что когда они выйдут из поезда, он с ними разберется, позвонит "куда надо" или сам "переломает".

"Выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил увечья", – угрожал Вабик. Он не верил, что у супруга Елены есть швейцарский паспорт. Требовал, чтобы с ним разговаривали на немецком или английском. Хотя позже выяснилось, что он сам иностранных языков не знает.

"Что ты против русских имеешь? Мы вас будем убивать до конца! Я швейцарец и мне ничего не будет, а вы уедете", – орал Вабик.

После того как супруг Елены начал звонить в полицию, Вабик и вовсе пришел в ярость. Он бросился с кулаками на людей и выбил телефон из рук Елены.

Рядом с агрессором сидела женщина по имени Лена. Как выяснилось, это Елена Чубатая, родом из Одессы, живет в Швейцарии как беженка из Украины. Но своему спутнику она ничего не сказала в защиту украинцев.

Мужчина пытался спрятаться от полиции

Как рассказала Елена Дудник OBOZ.UA, после того как поезд прибыл на станцию, их встретила полиция, которую вызвали пассажиры вагона.

"После того как этот человек бросился на нас и выбил телефон, мой муж оттолкнул его, чтобы я с ребенком могла переместиться в другой конец вагона, а сам уже отстаивал честь и достоинство семьи и Украины. В вагоне есть видеокамеры, и все это там зафиксировано", – рассказывает Елена.

Агрессор, увидев полицию, пытался спрятаться в поезде. Но это ему не удалось. С правоохранителями Вабик разговаривал свысока и продолжал употреблять алкоголь. Полиция забрала у всех документы и сказала ждать, пока они разберутся.

"Пока полиция никаких действий не предпринимала. Вообще реагирует не очень охотно. Мужу сказали ждать, пока они получат видео с камер видеонаблюдения из поезда, после этого назначат штраф за то, что он нанес телесные повреждения этому россиянину. Мы собираемся обращаться в прокуратуру. Также с нами связались из украинского консульства и пообещали максимально помочь решить этот вопрос юридически", – говорит OBOZ.UA украинка.

После того как это видео попало в соцсети, откликнулись люди, которые тоже стали жертвами этого человека.

"В основном это женщины с детьми, которым он угрожал насилием, физической расправой и даже изнасилованием! На видео видно, что напротив него сидит женщина, ее зовут Елена Чубатая, она из Одессы. В Швейцарии имеет статус беженца от войны. Работают они в паре и всегда унижают людей, которые родом из Украины", – рассказывает Елена Дудник.

В МИД Украины заявили, что это видео "ужасное". "Неприемлемый язык враждебности и межэтнической ненависти", – отметил спикер ведомства Георгий Тихий. Украина обратилась в швейцарские правоохранительные органы с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность.

Также вице-мер Риги Эдвард Ратниекс заявил, что Служба госбезопасности Латвии проинформирована об этом случае и, вероятно, будет возбуждено дело против любителя России.