Выгуляйте внутреннего ребенка: астропрогноз на 3 июня

Во вторник, 3 июня продолжается 7 лунный день, который после полудня перейдет в 8-й. Луна проводит этот вторник в созвездии Девы, Солнце – в Близнецах.

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Каким будет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, число дня – тройка представляет собой триединство духа, души и тела. "И мы учимся третьего числа объединять разные аспекты себя. Это мужской, женский и наш детский аспект", – сказала астролог.

По словам Иситы Гая, сегодня в течение дня нас может забрасывать в разные энергии, но наиболее активным будет именно внутренний ребенок. "Он будет чего-то хотеть, чего-то желать. Возможно, какая-то покупочка, возможно, какое-то удовольствие, пойти в интересное место", – вот таких прихотей стоит от него ожидать.

Поэтому астролог советует в этот вторник выгуливать своего внутреннего ребенка. "Вам нужно дать ему вот эти хотелки, которые он хочет, и развлечь его. Осуществите какое-то свое желание, пусть это маленькое желание, какую-то свою мечту. Сделайте себе какой-то приятный подарок. Пойдите в интересное новое место. Проведите этот день для себя", – посоветовала Исита Гая.

Тем, кто в этот вторник занят на работе, она посоветовала заняться своим внутренним ребенком во второй половине дня. Астролог призвала провести это время интересно и насыщенно.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит принимать решения осознанно.

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