Выехали в Польшу, но вернулись: стали известны детали о погибших в Харькове 3-летнем мальчике и его маме

22-летняя Анастасия и ее 3-летний сын Максим, погибшие в результате российской атаки по Харькову 3 января, были родом из Кривого Рога. Некоторое время женщина с ребенком проживала в Польше.

Однако, вскоре Анастасия переехала к парню в Харьков, где вместе со своим ребенком и погибла. Об этом рассказала бабушка погибшей Татьяна Волкова, сообщает "МедиаПорт".

Что известно

Старушка проживает в Кривом Роге, там раньше, по ее словам "и внучек, и правнучек мои жили".

"Она училась и собиралась работать. И тут полномасштабная война началась... Анастасии было 22 года, 19 мая было бы 23", – рассказала Татьяна.

В начале войны женщина и ее маленький сын уехали в Польшу в поисках спокойной жизни, там сейчас проживают ее мать и сестры.

"Они уехали в Польшу, чтобы ни она, ни ребенок не страдали. Там она познакомилась с парнем и они переехали в Харьков. Он харьковчанин", – рассказала бабушка Анастасии.

Мальчик посещал волонтерский детсад, а его мать недавно устроилась на работу в Харькове. Родной отец ребенка проживает на Криворожье.

Как сообщила бабушка, отец Максима предоставит образцы для ДНК-экспертизы. Предварительно, прощание с погибшими планируют провести в Кривом Роге.

Что предшествовало

Днем 2 января оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами, одна из которых попала в пятиэтажку. В результате удара здание почти полностью разрушено. Под завалами жилого дома нашли тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.

Владимир Зеленский прокомментировал очередной российский обстрел города, в очередной раз напомнив о необходимости усиления систем ПВО для Украины.

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 3 января, в городе продолжаются поисково-спасательные работы. На связь не выходят 5 человек. Известно об около 30 пострадавших, среди них – 6-месячный младенец. Из-за удара повреждены 25 многоквартирных домов, здание больницы, учебного заведения, торгово-офисное здание, а также 33 автомобиля.

