Выделяются токсичные газы: какие чистящие средства нельзя смешивать

Некоторые популярные чистящие средства нельзя использовать вместе, поскольку их смешивание может привести к образованию токсичных газов или опасных химических соединений. Эксперты отмечают, что такие смеси могут вызвать раздражение глаз, кожи, дыхательных путей и даже более серьезные последствия для здоровья.

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Об этом говорится в материале Good Housekeeping со ссылкой на бывшую исполнительную директорку Home Care & Cleaning Lab Кэролин Форте. Она отметила, что многие люди ошибочно полагают, будто смешивание двух эффективных средств сделает уборку еще более результативной.

На самом деле же некоторые комбинации могут быть опасными.

Распространенные опасные смеси

По словам эксперта, сочетание отбеливателя и уксуса приводит к образованию хлорного газа. Даже в небольшой концентрации он может вызвать кашель, проблемы с дыханием, жжение и слезотечение.

Не менее опасно смешивать отбеливатель с аммиаком. В результате образуется токсичный газ хлорамин, который, помимо раздражения дыхательных путей, может вызвать боль в груди и одышку. Эксперты напоминают, что аммиак часто содержится в средствах для мытья стекол, поэтому их также нельзя смешивать с отбеливателем.

Еще одна опасная комбинация – отбеливатель и медицинский спирт. В ходе реакции образуется хлороформ, который может вызвать кашель, раздражение глаз, проблемы с дыханием и оказать сильное воздействие на организм при вдыхании или попадании внутрь.

Также не рекомендуется смешивать отбеливатель со средствами для ванной комнаты, удаления ржавчины, очистки духовок или даже лимонным соком. Многие такие средства содержат кислоты, которые при взаимодействии с отбеливателем также способны образовывать токсичный хлорный газ.

Какие сочетания не работают

Эксперты обратили внимание и на популярные домашние лайфхаки, которые не дают ожидаемого результата. Один из самых известных примеров – сода и уксус. Несмотря на распространенные советы в соцсетях, такая смесь практически не очищает поверхности.

Уксус обладает кислотными свойствами, а сода – щелочным веществом. При смешивании они практически нейтрализуют друг друга, образуя преимущественно воду и небольшое количество соли. Пузырьки, возникающие во время реакции, могут помочь ослабить отдельные загрязнения или прочистить медленно стекающий забитый слив, но сама смесь не становится эффективным моющим средством.

Аналогична ситуация со смесью уксуса и кастильского мыла. Вместо более мощного очистителя образуется густая маслянистая масса, которая затрудняет уборку.

Опасные реакции

Специалисты также не рекомендуют смешивать различные средства для прочистки труб или использовать одно сразу после другого. По словам Кэролин Форте, это мощные химические составы, которые при взаимодействии могут вызвать опасную реакцию, вплоть до взрыва.

Осторожности требует и сочетание перекиси водорода с уксусом. Если смешать их в одной емкости, образуется пероцтовая кислота, которая может раздражать кожу, глаза и органы дыхания. Если оба средства необходимо использовать для очистки поверхности, эксперты советуют наносить их по отдельности, каждый раз промывая поверхность между этапами.

Специалисты рекомендуют не экспериментировать со смешиванием бытовой химии. Для каждого вида загрязнений лучше использовать средство, специально предназначенное для такой очистки, а в сложных случаях обратиться к профессионалам.

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