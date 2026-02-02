Вы рискуете здоровьем: почему не стоит сушить одежду на батареях

Наша повседневная зимняя привычка – сушки белья на батареях – скрывает большую опасность, неожиданную угрозу, которую мы не видим, пока не становится слишком поздно.

Видео дня

Имеется в виду повышенная влажность, появление плесени и опасные споры в воздухе. Каждая из вещей, которую вы развешиваете на радиаторе, содержит от 1,5 до 2 литров воды, которая испаряется непосредственно в воздух во время сушки, пишет OBOZ.UA.

Хотя этот процесс не виден невооруженным глазом, влажность, которую он создает, чрезвычайно высока, особенно в небольших помещениях без надлежащей вентиляции. Эксперты предупреждают, что это может повысить влажность в комнате до 30%. И это не просто цифра – это клиническое состояние для развития плесени в помещении.

Чаще всего в таких условиях развивается грибок Aspergillus fumigatus, который является одним из самых распространенных видов плесени в домохозяйствах по всему миру. Этот грибок выделяет микроскопические споры плесени во влажной, теплой среде, которые затем вдыхаются. У здоровых людей они могут не вызвать серьезных проблем, но у людей с ослабленной иммунной системой, астматиков, хронически больных или пожилых людей эти споры могут спровоцировать серьезные легочные инфекции, которые в медицине называют аспергиллезом.

Радиатор предназначен для обогрева комнаты, но никак не для сушки одежды. Когда вы вешаете на него мокрые вещи, вы блокируете циркуляцию теплого воздуха, одновременно превращая влагу из белья в невидимый пар, который скапливается на стенах, окнах, за мебелью – там, где поток воздуха хуже всего. Это быстро создает условия для скрытой плесени, которую часто обнаруживают только тогда, когда она начинает пахнуть, или когда ее замечают за шторами или на них, в углах или даже по краям ковров.

Кроме рисков для здоровья, плесень также наносит долгосрочный вред вашему дому – от отслаивания краски, темных пятен, повреждения штукатурки до необратимого повреждения деревянной мебели. А что еще хуже – вы часто сталкиваетесь с последствиями, даже не зная, что их вызывает.

Как сушить одежду в квартире зимой

Эксперты рекомендуют несколько вариантов, в зависимости от вашего пространства и оборудования. Если у вас есть сушилка, используйте ее – современные модели потребляют меньше энергии, чем вы думаете, и позволяют быстро и безопасно сушить белье без повышения влажности. Если у вас ее нет, сушите белье на решетке, но в хорошо проветриваемом помещении – это означает регулярное открытие окон, создание сквозняков и использование осушителей воздуха, которые вытягивают лишнюю влагу из комнаты.

Избегайте сушки белья в спальнях или гостиных, где вы проводите больше всего времени. Если у вас действительно нет другого выбора, убедитесь, что комната сухая после сушки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сушить одежду зимой быстрее без обогревателя и сушильной машины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.