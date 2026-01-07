Как сушить одежду зимой быстрее без обогревателя и сушильной машины: лайфхак

Сушка белья зимой может раздражать тех, кто пытается сократить счета за электроэнергию, но есть простой трюк, чтобы ваша одежда была сухой и свежей, не тратя электроэнергию впустую.

Эксперты по стирке рекомендуют отказаться от сушильных машин и сушилок этой зимой в пользу более бюджетной альтернативы, которая быстрее сушит одежду и предотвращает появление плесени, пишет Express.

Так, Марк Уокер, эксперт по стирке из Denver Wash and Fold, настоятельно рекомендует использовать осушители воздуха в течение всего зимнего периода, поскольку они сохраняют одежду и вещи сухими. Он подчеркнул, что вы можете "навсегда избавиться от плесени и грибка, включив осушитель воздуха в свой зимний режим сушки", и отметил, что этот метод также является экономически эффективным.

Появление плесени в вашем доме может стать серьезной проблемой зимой, особенно во время сушки белья в помещении, поскольку мокрая одежда создает дополнительную влагу в воздухе, что может способствовать размножению спор.

Осушители воздуха не только быстро сушат одежду, но и устраняют влагу из комнат, предотвращая образование плесени.

Однако, чтобы получить максимальную отдачу от осушителя воздуха, обязательно пропустите дополнительный цикл отжима, прежде чем вынимать одежду из стиральной машины, поскольку это удаляет лишнюю воду.

Ключ к быстрой сушке одежды зимой заключается в уменьшении содержания влаги, поэтому убедитесь, что в вашем помещении для сушки белья есть оптимальный поток воздуха.

Когда это возможно, держите окна открытыми в течение светового дня, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Кроме того, размещайте белье на расстоянии друг от друга во время развешивания, чтобы обеспечить достаточно места для сушки.

