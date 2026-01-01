"Вы наша сила": Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев из разных регионов

Президент Владимир Зеленский подписал первый указ в 2026 году, которым отметил государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов нашего государства. Отличия получили люди, чья работа и личные усилия помогали стране выстоять в критических условиях.

Об этом сообщили в Telegram-канале Владимира Зеленского. Больше всего отмеченных, а именно 12 человек, из Киева и Киевской области.

Государственные награды присвоили 53 гражданам за проявленное мужество, профессионализм и ответственность. Среди награжденных – медицинские работники, энергетики, культурные и общественные деятели, волонтеры, работники коммунальных служб, ветераны, педагоги, водитель троллейбуса, спасатели, а также двое детей.

По словам президента,за каждой наградой стоят конкретные истории: спасение раненых из-под завалов после обстрелов, восстановление и запуск электростанций.

"Каждый из них на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было тяжелее всего. Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, восстанавливали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила", – отметил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, 10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов.

Также напомним, компания "Метинвест" стала победительницей международной премии Глобального договора ООН в Украине Partnership for Sustainability Award 2025 в категории "Восстановление Украины" – за создание первого стального подземного госпиталя на линии фронта.

