Подземный госпиталь ВСУ от 'Метинвеста' отметили международной премией ГД ООН

Компания "Метинвест" стала победительницей международной премии Глобального договора ООН в Украине Partnership for Sustainability Award 2025 в категории "Восстановление Украины" – за создание первого стального подземного госпиталя на линии фронта.

Partnership for Sustainability Award это самая престижная награда в сферах корпоративной устойчивости и ESG (экология, социальная ответственность и управление). Ежегодно премией награждают лучшие партнерские проекты, реализованные бизнесом, государством и обществом, направленные на достижение Целей устойчивого развития, защиту окружающей среды, преодоление общественных и экономических вызовов, содействие миру.

В этом году на конкурс поступило 150 заявок из 22 стран, из которых в финал отобрали 93 проекта. Их оценивало независимое международное жюри, в состав которого, в частности, вошли эксперты из Гарвардского университета, Лондонской школы экономики, Всемирного экономического форума, Базельского института управления и других влиятельных международных институтов.

Первый в Украине подземный медицинский госпиталь на линии фронта "Метинвест" создал в координации с Медицинскими силами "Восток". Он погружен под землю на глубину 6 метров, и оборудован коммуникациями, системами РЭБ, альтернативными источниками питания и средствами безопасности. Внутри – лаборатория, операционное оборудование, кислородные концентраторы, аппарат ИВЛ, дефибрилляторы и тому подобное. По уровню укомплектованности он соответствует полевым госпиталям второго эшелона (Role/Echelon 2) по стандартам НАТО.

"Этот госпиталь уже спас около четырех тысяч жизней военнослужащих, выполняющих боевые задачи в 8–10 километрах от линии соприкосновения. Недавно одно из таких подразделений подверглось прямому удару – три авиационные бомбы! Благодаря госпиталю удалось спасти людей. Слава Богу, все подразделение осталось живым", – рассказал командир группировки Медицинских сил "Восток" Роман Кузив.

Стабилизационный пункт обеспечивает реанимацию, лечение и уход за пациентами до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение. Он имеет две операционные, где медики могут одновременно проводить широкий спектр неотложных хирургических вмешательств без транспортировки раненых в отдаленную больницу. Госпиталь принимает до 100 раненых в сутки.

"Подземные госпитали это наше ноу-хау, созданное на основе стальных бункеров – "крыивок". Когда речь идет о спасении жизни защитников, важна каждая минута. Именно поэтому размещение стабилизационных пунктов вблизи линии фронта и их скрытость от врага дают медикам возможность работать в безопасности и своевременно оказывать помощь. Это украинское инженерное изобретение уже доказало свою эффективность и заинтересовало одну из ведущих армий мира", – отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Глобальный договор ООН в Украине это официальное представительство крупнейшего в мире сообщества ответственных бизнесов, формирующего ESG-культуру. Инициатива объединяет более 25 тысяч участников в 167 странах мира. Украинская сеть насчитывает почти 150 компаний из разных отраслей экономики. Группа "Метинвест" стала участником Глобального договора ООН в 2010 году.

Напомним, в этом году "Метинвест" Ахметова построил уже второй медицинский пункт госпиталя по уровню NATO Role 2, на который направлено более 21 млн грн. Общая же помощь "Метинвеста" Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.