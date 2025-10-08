'Вы нас не бросили': в Шостке дети трогательно поблагодарили спасателей ГСЧС. Фото

В среду, 8 октября, в Шостке, что на Сумщине, дети трогательно поблагодарили спасателей ГСЧС. Они подарили им рисунок.

Щемящую историю рассказали в ГСЧС. В рисунке дети написали, что "несмотря ни на что, спасатели их не бросили".

"Мы всегда рядом! Для наших невероятных людей. Для наших детей", – отметили в ГСЧС.

Событие состоялось в мобильном пункте несокрушимости. Спасатели добавили, что это искренний и бесконечно теплый подарок.

"Спасибо нашим спасателям за все то, что вы сделали для нас... И несмотря ни на что, вы нас не покинули. После таких слов трудно сдержать эмоции. Ведь именно ради доверия, спокойствия и улыбок наших детей и их семей мы ежедневно идем туда, где опасно", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что они не могут иначе. Потому что это их обязанность: беречь самое ценное и помогать.

"Когда дети рисуют для нас сердце – желто-голубое. И это самая большая награда. Сергей, Даша, Даня... все наши детки – мы рядом, чтобы вы чувствовали спокойствие, тепло и уверенность, что все будет хорошо!" – резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что в Шостке Сумской области после массированного обстрела России 4 октября люди остались без электроснабжения и газа. Местные жители вынуждены готовить еду на улице, а волонтеры помогают заряжать телефоны и обеспечивают горячим питанием. В городе действуют графики подачи воды, а коммунальные службы вместе с энергетиками восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 6 октября президент Украины провел Ставку Верховного главнокомандующего. Она касалась энергетического сектора. На заседании премьер-министр Украины Юлия Свириденко и другие чиновники сообщили, что посетили Шостку в Сумской области, где особенно сложно, и другие города восточных регионов. Они докладывали о решениях в поддержку людей.

