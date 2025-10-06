"Путин не умеет воевать без террора": Зеленский – об энергетической Ставке, производстве оружия и давлении на врага. Видео

В понедельник, 6 октября, президент Украины провел Ставку Верховного главнокомандующего. Она касалась энергетического сектора.

Видео дня

Об этом Владимир Зеленский сообщил в традиционном обращении. На заседании премьер-министр Украины Юлия Свириденко и другие чиновники сообщили, что посетили Шостку в Сумской области, где особенно сложно, и в других городах восточных регионов. Они докладывали о решениях в поддержку людей.

Детали обращения президента

– Только что провел Ставку – энергетическую. О том, что реально в областях, в общинах, на объектах энергетики. По ситуации в городах от Славутича до Запорожья, также Черниговщина, Сумщина, Харьков, Харьковская область, Донетчина, Днепровщина, также Полтавщина, Запорожская область, центральная Украина, западные наши области, регионы юга. Отдельно – вызовы по Николаеву и Одессе.

– Были доклады и по развертыванию ПВО – дополнительных возможностей, комплексная защита – доклады военных командующих, а также детальный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных общин. Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей – запросы по финансам, по помощи.

– Чиновники будут в регионах. Вице-премьер Алексей Кулеба отчитывался уже о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей Нафтогаза и "Укрэнерго". Дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования.

– Нужно помочь не только нашей устойчивости, но и себе фактически: если соответствующие страны перекроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно, значительно меньше. Путин не умеет воевать без террора. И не было бы у России ни одной ракеты и большинства дронов, а соответственно – и существенного вреда нашей энергетике, если бы Россия не могла покупать или каким-либо другим образом завозить компоненты западного производства именно для ракет и "Шахедов", также – компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

– До сих пор, к сожалению, много европейских и американских поставок критических компонентов в Россию. И это не тот или иной десяток компонентов, это сотни, сотни тысяч компонентов, чисто коммерческие поставки. Это все имеет прямым следствием то, что россияне терроризируют нашу страну, угрожают еще другим странам, ведут себя просто подло и отказываются от мира. Есть конкретные вещи, на которые надо давить. И делаем все, чтобы давление сработало. Мир имеет силу, чтобы остановить террор – любой террор. И Россия не исключение.

– Отмечу сегодня и работников ГСЧС, Национальную полицию – действительно эффективная помощь в общинах. Тоже ощутимо помогают энергетические компании, много профессиональной работы коммунальных служб. К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут преодолеть критические проблемы самостоятельно, будут решения центральной власти по ним. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного.– Четкие задачи есть и по газу – говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас – сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии – большое спасибо партнерам. МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь.

– Активно работает сегодня третий Форум оборонных индустрий – там были вместе с главой правительства Нидерландов. Масштабный форум. Это и наши государственные компании, и сотни частных украинских компаний, и партнерские компании.

– Есть новые договоренности о производстве оружия. В целом идем на выполнение цели в 50 % украинского оружия на фронте по итогам этого года. Еще летом показатель нашего оружия был 40 %. И рост будет четким усилением нашей независимости, собственных украинских возможностей. Я благодарю всех в Украине, кто работает ради этого. А в нашей оборонной промышленности – более 300 тысяч человек, и это очень весомо.

– Сегодня же я говорил с премьер-министром Литвы – она с визитом, первым, кстати, в Украине. Это первый визит госпожи премьер-министра после назначения – и именно Украину она посетила. Полное понимание нашей ситуации – и Украины, и всех стран в центре и на востоке Европы. И это продуктивный визит – я благодарен за готовность Литвы присоединяться к программе PURL, которая позволяет покупать американское оружие, и за готовность поддержать нашу энергетическую устойчивость.

– Ближайшие недели – будет много именно такой активности. Давление на Россию за войну. Устойчивость энергетики в Украине, наших общин. И, конечно, наша дальнобойность – санкция, которая работает против России наиболее ощутимо. Важно, чтобы каждый давал для Украины свой результат. Каждый день.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не убивает гражданских россиян. Мы отвечаем и бьем по военным и энергетическим объектам, которые, в частности, продают энергоресурсы.

Напомним, что 6 октября Россия нанесла очередной удар по мирной инфраструктуре Украины. На этот раз под атакой оказалась Черниговская, Донецкая и Харьковская области. В результате после попаданий в энергетические объекты в некоторых громадах было отключено электроснабжение.

OBOZ.UA сообщал, что по Украине начали распространяться фейковые сообщения о якобы экстренных отключениях света, стилизованные под официальные сообщения, но сейчас энергосистема стабильна и ограничений нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять информацию исключительно на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!