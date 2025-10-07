Несломленная Шостка: после обстрелов РФ люди остались без газа и света, еду готовят под открытым небом. Фото, видео

В Шостке Сумской области после массированного обстрела России 4 октября люди остались без электроснабжения и газа. Местные жители вынуждены готовить еду на улице, а волонтеры помогают заряжать телефоны и обеспечивают горячим питанием. В городе действуют графики подачи воды, а коммунальные службы вместе с энергетиками восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Городской голова Шостки Николай Нога рассказал, что энергетики, спасатели и коммунальные службы работают непрерывно. По его словам, сейчас главная задача – вернуть людям свет и газ.

"Удается решить ряд важных проблем по восстановлению работы систем энергоснабжения и газоснабжения. Энергетики, спасатели и коммунальные структуры прорабатывают каждый шаг восстановления критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее вернуть свет и газ в дома шосткинцев", – отметил мэр.

В городе введен аварийный график подачи воды. Сегодня, 6 октября, ее подают только в определенные часы – утром, днем и вечером.

Как живет город сейчас

Из-за разрушения энергетических объектов люди приспосабливаются к бытовым трудностям. Во дворах и во дворах шосткинцы готовят еду на кострах, делятся продуктами, а волонтеры помогают поддерживать связь с близкими.

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются круглосуточно. Энергетики работают в усиленном режиме, однако компания призвала людей не публиковать информацию о появлении света, чтобы не подвергать объекты повторным ударам.

"Мы не можем открыто сообщать об объемах восстановления, потому что враг может воспользоваться этими данными. Те, у кого появляется свет, чувствуют это сами", – объяснили в компании.

Пункты помощи и тепло

Представители Шосткинской районной военной администрации рассказали, что в городе работает 120 пунктов несокрушимости. Они размещены в школах, домах культуры, административных помещениях и палатках спасателей. Здесь люди могут согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и узнать новости.

Кроме того, на девяти локациях организовано бесплатное горячее питание для детей и пожилых людей. Волонтеры помогают горожанам преодолевать самые сложные моменты, пока продолжаются восстановительные работы.

Хлеб снова на полках

Некоторое время в Шостке почти не было хлеба – из-за перебоев с электроснабжением местные пекарни остановили работу. Продукцию временно завозили из Сум и Глухова, но запасов хватало ненадолго – хлеб быстро раскупали.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. В военной администрации сообщили, что местное производство восстановлено, а свежий хлеб уже доставляют в торговую сеть города.

"Сегодня шосткинцы снова могут приобрести продукцию местного производства", – отметили в Шосткинской районной военной администрации.

Жизнь под огнем

Несмотря на сложные условия, жители Шостки не сдаются. Местная жительница Татьяна Семенова собрала фотографии горожан, которые показывают, как они готовят еду под открытым небом – на кострах, возле домов или во дворах.

Еще одна жительница, Надежда Воробьева, поделилась фото, на котором она печет картошку прямо на огне.

Напомним, 4 октября Россия дважды атаковала вокзал в Шостке. Первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещинская – Новгород-Северский. Во время эвакуации людей оккупанты нанесли повторный удар, который попал в электровоз поезда Киев – Шостка. В результате атаки погиб один человек, еще около 30 получили ранения. Повреждены электросети, водоснабжение и система газоснабжения города.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 6 октября, президент Украины провел Ставку Верховного главнокомандующего. Она касалась энергетического сектора. На заседании премьер-министр Украины Юлия Свириденко и другие чиновники сообщили, что посетили Шостку в Сумской области, где особенно сложно, и другие города восточных регионов. Они докладывали о решениях в поддержку людей.

