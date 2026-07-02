Второе возвращение из СОЧ: украинцам объяснили, можно ли обойтись без суда

Если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, после этого он может вернуться на службу. Однако если такое произошло во второй раз, то без суда вернуться в часть снова нельзя.

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В таком случае человека ждет уголовная ответственность. Об этом сообщили юристы портала Юристи.UA

Можно ли вернуться после второго СОЧ

К юристам обратился мужчина, который спросил, возможно ли вернуться в воинскую часть без суда, если человек дважды самовольно покинул часть. Он также отметил, что находится в стационаре и имеет все документы о лечении.

Адвокат Вячеслав Кирда пояснил, что повторное возвращение после самовольного оставления части, как правило, невозможно, поскольку лицо подлежит уголовной ответственности. То есть дело рассматривается в суде.

Однако в связи с тем, что военнослужащий при этом всё время находится в стационаре и имеет соответствующие документы, юрист ответил, что этот факт может быть учтён, но точно сказать довольно сложно.

Как вернуться в часть после первого СОЧ

В Министерстве обороны отметили, что если военнослужащий самовольно покинул часть, но решил вернуться на службу, он может обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины, а именно:

Центрального управления ВСП в городе Киеве и Киевской области, а также территориальных управлений;

зональных отделов ВСП.

Так, в подразделении ВСП гражданину предоставят необходимую информацию о подразделениях, а именно о батальонах резерва, в которые он может вернуться для прохождения службы. Там он также получит направление в один из этих батальонов.

Военнослужащий также может самостоятельно прибыть в батальон резерва. Перечень таких батальонов военнослужащий может узнать в подразделении ВСП.

Кроме того, человек может подать соответствующий рапорт через приложение "Армия+". В таком случае подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что почти 500 военнослужащих за несколько дней подали рапорты о возвращении после самовольного оставления части через приложение "Армия+". Сервис уже работает по принципу fast track и позволяет выбрать новое подразделение и пройти процедуру возвращения на службу онлайн.

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