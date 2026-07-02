Второе возвращение из СОЧ: украинцам объяснили, можно ли обойтись без суда
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Если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, после этого он может вернуться на службу. Однако если такое произошло во второй раз, то без суда вернуться в часть снова нельзя.
В таком случае человека ждет уголовная ответственность. Об этом сообщили юристы портала Юристи.UA
Можно ли вернуться после второго СОЧ
К юристам обратился мужчина, который спросил, возможно ли вернуться в воинскую часть без суда, если человек дважды самовольно покинул часть. Он также отметил, что находится в стационаре и имеет все документы о лечении.
Адвокат Вячеслав Кирда пояснил, что повторное возвращение после самовольного оставления части, как правило, невозможно, поскольку лицо подлежит уголовной ответственности. То есть дело рассматривается в суде.
Однако в связи с тем, что военнослужащий при этом всё время находится в стационаре и имеет соответствующие документы, юрист ответил, что этот факт может быть учтён, но точно сказать довольно сложно.
Как вернуться в часть после первого СОЧ
В Министерстве обороны отметили, что если военнослужащий самовольно покинул часть, но решил вернуться на службу, он может обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины, а именно:
- Центрального управления ВСП в городе Киеве и Киевской области, а также территориальных управлений;
- зональных отделов ВСП.
Так, в подразделении ВСП гражданину предоставят необходимую информацию о подразделениях, а именно о батальонах резерва, в которые он может вернуться для прохождения службы. Там он также получит направление в один из этих батальонов.
Военнослужащий также может самостоятельно прибыть в батальон резерва. Перечень таких батальонов военнослужащий может узнать в подразделении ВСП.
Кроме того, человек может подать соответствующий рапорт через приложение "Армия+". В таком случае подразделения ВСП обрабатывают эти рапорты, после чего направляют военнослужащих в один из батальонов резерва.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что почти 500 военнослужащих за несколько дней подали рапорты о возвращении после самовольного оставления части через приложение "Армия+". Сервис уже работает по принципу fast track и позволяет выбрать новое подразделение и пройти процедуру возвращения на службу онлайн.
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