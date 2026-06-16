Программа возвращения из СЗЧ через приложение «Армия+» запущена: сколько военнослужащих уже подали рапорт

Почти 200 военнослужащих за несколько дней подали рапорты о возвращении после самовольного оставления части через приложение "Армия+". Сервис уже работает по принципу fast track и позволяет выбрать новое подразделение и пройти процедуру возвращения на службу онлайн.

Видео дня

О результатах работы механизма сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что военнослужащие могут самостоятельно выбирать новое подразделение из перечня самых эффективных подразделений Сил обороны и получать сопровождение на всех этапах возвращения.

В ведомстве подчеркнули, что сервис уже доступен для использования.

Путь к возвращению

По информации Минобороны, через приложение "Армия+" уже подано почти 200 рапортов о возвращении из СЗЧ. Из этого количества 51 рапорт одобрен, и военнослужащие получили возможность продолжить службу в выбранных ими подразделениях.

Одним из тех, кто воспользовался новым механизмом, стал военнослужащий с позывным "Гор". Во время пребывания в СЗЧ он подал рапорт через приложение, выбрал новое подразделение и после согласования вернулся к исполнению служебных обязанностей.

В Министерстве обороны также обнародовали видео, в котором боец рассказал о своём опыте возвращения и объяснил, как происходил выбор нового места службы.

Условия программы

Воспользоваться механизмом могут военнослужащие, у которых факт самовольного оставления части был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Подать рапорт через приложение "Армия+" можно до 20 сентября 2026 года.

Для тех, кто планирует вернуться на службу, работает горячая линия Министерства обороны Украины. Консультации предоставляются ежедневно с 09:00 до 20:00 по номеру 0800605100.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская система мобилизации трансформируется, переходя от физического присутствия к цифровому контролю. В Минобороны всё чаще подчеркивают, что будущее мобилизационных процессов — за автоматизацией и реестрами, а не за "уличными рейдами". Сейчас сотрудники ТЦК массово выходят на улицы из-за отсутствия актуальных данных о гражданах.

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