Всю Украину затянет дождями: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 17 июня

В Украине погода в первый день новой недели будет дождевой. 17 июня ожидаются умеренные осадки, местами грозы, в северо-восточной части – местами ливни.

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Ночью в большинстве западных областей и на Винниччине будет сухо. Прогнозом на официальном сайте поделился Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части – юго-западный, со средней скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +13...+18 (на западе чуть меньше, +10...+15). Днем примерно +21...+26, на юге еще жарче, +24...+29 градусов.

В понедельник, 17 июня в Киевской области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь, местами на Киевщине – грозу. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Термометры в области покажут ночью +13...+18, днем ​​+21...+26. В самом Киеве ночью +16...+18, днем ​​+23...+25 ​​градусов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Синоптик Наталья Птуха объяснила, что они вызваны активными летними фронтами и циклонами.

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