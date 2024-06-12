В Украине будут бурлить грозы и смерчи: синоптики предупредили об опасности и рассказали об изменениях климата

В Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Синоптикиня Наталья Птуха объясняет, что эти экстремальные явления вызваны активными летними фронтами и циклонами.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. По словам Птухи, экстремальные явления, которые уже вторую неделю бушуют в нашей стране, для этого времени года являются привычными, хотя и иногда опасными.

Конвективные явления – грозы, смерчи – возникают в областях пониженного давления, когда теплый воздух встречается с холодным.

"Особенно в дневные часы мы имеем интенсивный прогрев поверхности, соответственно усиливаются восходящие движения, т.е. воздух прогревается поднимается вверх и это дает развитие и стимул для такого мощного образования конвективных облаков, таких кучевых облаков", – рассказала синоптикиня "Укргидрометцентра".

При этом климатологиня Вера Балабух добавляет, что ливни, шквалы, град и даже смерчи летом являются обычным явлением. Однако тревогу вызывает их растущая сила, что связано с изменением климата. Интенсивность конвективных процессов увеличивается из-за повышения температуры.

"Облака, которые у нас сейчас образуюсь, они могут образовываться значительно мощнее, чем раньше. И мощность такого облака может увеличиваться на 1-2 км и даже больше", – объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского метеорологического института.

Эксперты прогнозируют, что количество опасных метеорологических явлений во все времена года будет расти, а количество молний может возрасти на 30-40%. Во время гроз и ураганов нужно находиться в безопасном месте. Синоптики советуют не прятаться под деревьями и не пользоваться смартфонами.

Следует отметить, что до конца недели в Украине прогнозируются значительные дожди. В четверг и пятницу ливни и грозы накроют всю территорию страны.

Уже в выходные дни отступят из части регионов. В субботу будет дождь в центре, на юге и севере страны. А в воскресенье осадки возможны только на юге государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее синоптикиня Наталия Диденко заявила, что после продолжительного жаркого периода в Украине существенно изменится погода. Вместо бешеных температур до +34 градусов придет комфортное летнее тепло.

- Днем 9 июня во Львовской области заметили редкое природное явление - грозовой воротник. Это огромное облако, возникающее преимущественно перед обильными осадками.

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