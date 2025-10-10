Всемирный день психического здоровья: как Фонд Рината Ахметова поддерживает украинцев во время войны

10 октября в мире отмечают Всемирный день психического здоровья – день, который напоминает, насколько важно заботиться не только о физическом, но и об эмоциональном состоянии человека. В условиях войны украинцы переживают чрезвычайный уровень стресса, потери и неопределенности. Именно поэтому Фонд Рината Ахметова системно поддерживает тех, кто нуждается в психологической помощи – и взрослых, и детей.

В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" работают опытные психологи, которые помогают маленьким украинцам вновь почувствовать безопасность, научиться выражать свои эмоции и вернуть веру в будущее. Также психологи оказывают критически необходимую первую психологическую помощь детям, которые были незаконно вывезены в Россию и которых удалось вернуть домой. Психологическая поддержка осуществляется во время смен детского лагеря "Блогер Кэмп", где специалисты помогают детям справиться с пережитыми травматическими событиями войны.

"Это как глоток свежего воздуха для этих детей. Ведь дома они не могут говорить об очень многих вещах, не могут расслабиться – там постоянная опасность. Здесь дети могут "выгрузить" эти тяжелые военные истории через игры, арттерапию и живое общение", – объясняет психолог Фонда Людмила.

Дети также пользуются путеводителем психологической самопомощи "Время заботы о себе", созданным Фондом Рината Ахметова. Он содержит простые упражнения и техники, которые помогают преодолевать стресс, восстанавливать эмоциональное равновесие и постепенно возвращать уверенность в завтрашнем дне. Скачать пособие можно по ссылке.

Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание психологической поддержке украинцев еще с 2014 года – с начала войны на Донбассе. Именно тогда стало очевидно, что людям, пережившим боевые действия, нужны не только продукты, средства первой необходимости или безопасное жилье, но и помощь в преодолении психологической травмы. В октябре 2014 года Фонд пригласил ведущих экспертов из Израиля, Украины и США, которые разработали уникальную программу подготовки украинских психологов – "Травма войны". В течение полугода обучение прошли 250 специалистов, которые впоследствии оказывали поддержку в детских садах, школах, больницах, бомбоубежищах и специализированных центрах.

Важной частью работы Фонда являются видеоролики и вебинары от психологов, которые на примерах реальных историй объясняют механизм формирования травмы войны, дают практические советы по предотвращению дальнейшей травматизации и рассказывают, как выходить из сложных психоэмоциональных состояний во время войны. Онлайн-встречи со специалистами доступны по ссылке.

В 2022 году Фонд Рината Ахметова начал проект "Мобильные бригады психологов" – инициативу, объединившую специалистов, которые оказывали психологическую поддержку в разных регионах Украины. Во время групповых занятий участники получали профессиональную помощь и практические навыки самопомощи. В приоритете помощи – жители прифронтовых территорий, внутренне перемещенные лица, старшеклассники, студенты, а также специалисты социальных профессий – медики, педагоги, социальные работники и волонтеры, которые работали в сложных условиях военного времени.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали поддержку более 1,2 миллионам украинцев.

