Всех ждут кармические события: астропрогноз на 1 августа

В пятницу, 1 августа с утра продолжается 8 лунный день, а после обеда начнется 9-й. Луна находится в Скорпионе, Солнце – во Льве.

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Каким будет первый день нового месяца и какую практику сегодня стоит сделать, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня стоит быть наблюдательными.

"Вообще 1 августа – это первый день, когда мы пожинаем плоды. Восьмой месяц, август – это месяц нашей кармы", – сказала Исита Гая.

Она добавила, что плоды эти будут кармическими. "Что мы посеяли на протяжении года, то мы в августе и пожинаем", – объяснила астролог.

По ее словам, весь август у нас будет связан с кармой. "И много людей встретится со своей кармой, как в Украине, так вне ее пределов", – сказала она.

Исита Гая посоветовала отслеживать, какие события будут происходить у вас именно первого августа. "Поэтому, как пройдет ваше 1 августа, так пройдет у вас весь месяц. Следите за событиями", – посоветовала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака – для кого день будет удачный.

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