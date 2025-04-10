Всегда жил на полную и был на позитиве: что известно о фитнес-тренере и дедушке маленькой девочки, которых убила Россия в Кривом Роге

В Кривом Роге продолжают прощаться с теми, кто погиб 4 апреля от удара российской баллистической ракеты по детской площадке во дворе многоэтажного дома. Всего жертвами атаки россиян стали 20 украинцев, среди них – девять детей.

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Родные попрощались с 28-летним тренером Владиславом Стихилясом и 53-летним Олегом Дехтеренко. Подробнее о них – читайте в материале OBOZ.UA.

Рисовал и мечтал стать дизайнером

Среди погибших – 28-летний фитнес-тренер Владислав Стихиляс. Влад как раз возвращался домой с работы, зашел в магазин за покупками и на такси подъезжал к своему дому. Когда авто заехало во двор, произошел удар российской баллистической ракетой. Влада убил осколок.

Владислав более 10 лет работал в спортивном зале. У него на страничке в Instagram сохранились фото с тренировок. Он рассказывал, как нужно тренироваться, питаться, даже был немного психологом и мотиватором.

Кроме спорта, Влад увлекался рисованием, окончил художественную школу. В последнее время занимался веб-дизайном.

"Он был очень добрым, отзывчивым, всегда старался помочь, поддержать. Еще он был очень спокойным, что не типично для тренера. Терпеливо, несколько раз показывал, как нужно выполнять упражнения, пока ты не поймешь. С ним можно было поговорить обо всем, он был образованным", – вспоминает о нем одна из его клиенток в спортивном зале.

"Влад был светлым человеком, всегда улыбался, никогда не грустил и очень не любил, чтобы другие люди грустили. Он всегда ругал меня, если видел, что я грущу. Он говорил, что жизнь непредсказуема, особенно сейчас. Поэтому нужно жить в кайф, в удовольствие, и брать от жизни все. Влад сам жил на полную, всегда был на позитиве. Он работал тренером на Юбилейном в "Аллигаторе". Тренером он был замечательным, умел найти подход к любому человеку. Он мечтал стать дизайнером, классно рисовал, создавал разные интересные проекты", – рассказала OBOZ.UA Надежда, хорошая знакомая Влада.

Своей семьи у Владислава не было. Его отец сейчас в ВСУ, защищает Украину, а мама – за границей. Влад был единственным сыном у родителей.

Бабушка с внучкой вышли встретить дедушку

Также в Кривом Роге попрощались с 53-летним Олегом Дехтеренко. В тот день Олег возвращался с работы, по пути зашел в магазин за продуктами. А во дворе его ждали супруга Виктория с двухлетней внучкой. Буквально за час до трагедии невестка привезла внучку им на выходные, и бабушка с девочкой как раз пошли во двор погулять. Встретив Олега, они втроем шли по двору, когда взорвалась российская ракета.

Женщина успела оттолкнуть маленькую внучку за бетонную плиту и таким образом спасла девочку. Сама получила серьезные ранения ног и сейчас находится в больнице. А Олег Дехтеренко, к сожалению, погиб.

Олег Дехтеренко много лет работал в "Укртелекоме", в последнее время – в интернет-компании. Его коллега рассказал OBOZ.UA, что погибший был сиротой, его воспитывала бабушка. А сам он был родом из России.

"Может, поэтому он и вырос таким отзывчивым, добрым, очень ответственным, потому что судьба была у него сложная. На него всегда можно было положиться и в работе, и в жизни. Он очень многим помогал, с ним можно было посоветоваться", – говорит коллега.

У Олега Дехтяренко, кроме супруги и внучки, остались тетя и дядя.