Враг целенаправленно бил по спасательной группе: на фронте погиб полицейский Сергей Мовчун из Ривненской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне. На этот раз печальная весть пришла в Ривненскую область. Погиб боец стрелкового батальона полиции области Сергей Мовчун.

Жизнь капитана оборвалась 13 августа во время выполнения боевого задания на Торецком направлении. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"В результате удара вражеского дрона Сергей погиб, а его побратим – получил ранения. С того момента 41-летний полицейский считался без вести пропавшим, ведь из-за постоянных обстрелов тело не удавалось эвакуировать с передовой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство стрелбата сразу разработало спецоперацию, во время которой пятеро бойцов пытались забрать погибшего. Несколько попыток сопровождались новыми атаками. Но враг целенаправленно бил по спасательной группе. Полицейским удалось спастись, а тело товарища подверглось огню.

"Только с третьей попытки, во время дождя, полицейским удалось добраться до места гибели. Однако и здесь их ждала ловушка: вокруг все было заминировано. Взрывотехники разминировали территорию и эвакуировали тело собрата", – отметили в полиции.

Что известно о Герое

Сергей Мовчун 12 лет служил в дежурной части отделения полиции № 2 (пгт Заречное) Варашского райотдела. С начала создания стрелкового батальона добровольно вступил в его ряды.

В июне 2025 года полицейский отправился на передовую. Он был сознательным, ответственным и мужественным. Верным товарищем. Любящим мужем и отцом.

У Сергея осталась жена и трое детей: 14-летний сын и дочери — 16-ти и 7-ми лет.

"Полицейская семья скорбит вместе с близкими и чтит память погибшего. Вечная слава Герою. Помним", – резюмировали печальную весть в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в борьбе за независимость и свободу Украины погиб житель села Хмелиска (Тернопольская область) Шумада Андрей Васильевич (1978 года рождения).

Напомним, что в центре Киева в понедельник, 8 сентября, попрощались с военной корпуса НГУ "Азов" с позывным "Дельта" Дарьей Лопатиной. Мужественная украинка погибла на фронте в возрасте 19 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

