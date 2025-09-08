Плакало небо: в Киеве попрощались с 19-летней военной Дарьей Лопатиной. Фото и видео

В центре Киева в понедельник, 8 сентября, попрощались с военной корпуса НГУ "Азов" с позывным "Дельта" Дарьей Лопатиной. Мужественная украинка погибла на фронте в возрасте 19 лет.

Видео дня

Вечная память и слава Героине! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Что известно

Так, в Михайловском соборе Киева прошла панихида и церемония прощания с военной корпуса НГУ "Азов" Дарьей Лопатиной, которая погибла на фронте в 19 лет.

Провести в последний путь мужественную украинку пришло несколько сотен человек – родные, близкие, побратимы и неравнодушные киевляне.

Символично, что, когда гроб с Дарьей выносили из собора, пошел дождь. А когда вышли на Михайловскую площадь – вышло солнце и капли падали сквозь солнце.

Также траурный кортеж остановился на Майдане Незалежности, где состоялась минута молчания в память девушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!