Тяжелая потеря: на войне погиб Герой с Тернопольщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливо развязанной Россией войне. На днях печальная весть пришла на Тернопольщину.

В борьбе за независимость и свободу Украины погиб житель села Хмелиска Шумада Андрей Васильевич (1978 года рождения). Об этом сообщил Подволочиский поселковый совет.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Подволочиская община понесла тяжелую утрату. В борьбе за независимость и свободу Украины погиб наш земляк. Солдат 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Шумада Андрей Васильевич", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военный погиб еще 10 января 2024 года, выполняя боевую задачу в защиту Родины.

"Выражаем искренние со болезнования родным, близким и всей семье Героя. Вечная память и слава Защитнику Украины! О встрече и похоронах сообщим дополнительно", – резюмировали печальное известие в общине.

