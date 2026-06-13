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Возвращение из СЗЧ через «Армия+»: инструкция по использованию программы

Анна Якубец
Новости. Общество
2 минуты
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защитники Украины
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Если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, у него есть возможность вернуться в подразделение через программу "Армия+". Такой механизм возвращения максимально быстрый, прозрачный и простой.

В таком случае военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение и гарантии после возвращения. Об этом отметил министр обороны Украины Михаил Федоров и рассказал, как это сделать с помощью программы "Армия+".

Что известно

"Мы начали комплексную трансформацию системы военной службы, которая предусматривает новые контракты, четкие сроки службы, повышенные выплаты и больше справедливости для военных. Важная часть этой реформы – fast track  – возвращения военнослужащих из СЗЧ непосредственно в самые эффективные подразделения Сил обороны", – написал Михаил Федоров.

По его словам, для желающих вернуться на службу создан простой, быстрый и прозрачный механизм через Армия+. Так, военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из предложенного перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения.

"Наша задача – дать мотивированным людям возможность вернуться на службу без лишней бюрократии и применить свой опыт там, где он будет наиболее полезен для обороны страны", – говорится в материале.

Министр обороны Украины Михаил Федоров

Согласно новой процедуре, все военнослужащие смогут добровольно вернуться до 20 сентября 2026 года. Так, если самовольное оставление части зафиксировано до 12 июня 2026 года, то есть возможность вернуться через "Армия+". Отмечается, что процедура доступна для военных ВСУ и ДССТ, для НГУ заработает в ближайшие дни.

Алгоритм действий через Армия+:

1️⃣ Проверка. В Армия ID появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе".

2️⃣ Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → "Возвращение на службу после СЗЧ".

3️⃣ Выбор в/ч. Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн.

4️⃣ Связь. После проверки рапорта представители части свяжутся с вами для уточнения деталей.

5️⃣ Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В пути". Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

Он также напомнил, что если нужна консультация на любом этапе, то работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент Владимир Зеленский анонсировал важные решения для военных. Он провел ряд совещаний с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главой Минфина Сергеем Марченко. На совещании было решено увеличить финансирование украинских войск и повысить зарплаты военнослужащим.

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