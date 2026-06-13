Возвращение из СЗЧ через «Армия+»: инструкция по использованию программы

Если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, у него есть возможность вернуться в подразделение через программу "Армия+". Такой механизм возвращения максимально быстрый, прозрачный и простой.

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В таком случае военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение и гарантии после возвращения. Об этом отметил министр обороны Украины Михаил Федоров и рассказал, как это сделать с помощью программы "Армия+".

Что известно

"Мы начали комплексную трансформацию системы военной службы, которая предусматривает новые контракты, четкие сроки службы, повышенные выплаты и больше справедливости для военных. Важная часть этой реформы – fast track – возвращения военнослужащих из СЗЧ непосредственно в самые эффективные подразделения Сил обороны", – написал Михаил Федоров.

По его словам, для желающих вернуться на службу создан простой, быстрый и прозрачный механизм через Армия+. Так, военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из предложенного перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения.

"Наша задача – дать мотивированным людям возможность вернуться на службу без лишней бюрократии и применить свой опыт там, где он будет наиболее полезен для обороны страны", – говорится в материале.

Согласно новой процедуре, все военнослужащие смогут добровольно вернуться до 20 сентября 2026 года. Так, если самовольное оставление части зафиксировано до 12 июня 2026 года, то есть возможность вернуться через "Армия+". Отмечается, что процедура доступна для военных ВСУ и ДССТ, для НГУ заработает в ближайшие дни.

Алгоритм действий через Армия+:

1️⃣ Проверка. В Армия ID появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе".

2️⃣ Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → "Возвращение на службу после СЗЧ".

3️⃣ Выбор в/ч. Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн.

4️⃣ Связь. После проверки рапорта представители части свяжутся с вами для уточнения деталей.

5️⃣ Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В пути". Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

Он также напомнил, что если нужна консультация на любом этапе, то работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент Владимир Зеленский анонсировал важные решения для военных. Он провел ряд совещаний с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главой Минфина Сергеем Марченко. На совещании было решено увеличить финансирование украинских войск и повысить зарплаты военнослужащим.

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