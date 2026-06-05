'Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке': освобожденные из плена защитники трогательно спели гимн Украины. Видео

Украинские защитники, которых 5 июня освободили из российского плена, впервые за долгое время вместе исполнили Государственный Гимн Украины. Возвращение военнослужащих состоялось в рамках очередного, 75-го обмена пленными между Украиной и Россией.

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Трогательное видео после возвращения домой обнародовали в Государственной пограничной службе Украины. Из неволи удалось вернуть 185 украинских военнослужащих и одного гражданского украинца.

Среди освобожденных – представители Вооруженных сил Украины, Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, а также бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство освобожденных военных находились в плену с 2022 года. Часть из них попала в российскую неволю во время обороны Мариуполя. Также среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции по доставке помощи защитникам Азовстали.

Напоминаем, что в пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В рамках которого домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на разных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Россия в пятницу, 5 июня провели очередной обмен пленными. Среди освобожденных военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

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