'Война забирает лучших': на Полтавщине попрощались с защитником, который погиб в боях за Украину. Фото

На Полтавщине 21 февраля попрощались с воином-земляком Романом Прудниковым. Он принял свой последний бой 26 ноября 2025 года на Днепропетровщине.

После долгих месяцев неизвестности, в которой жили родные Романа, он вернулся домой на щите. О потере сообщили в Котелевской громаде, где жил Герой.

Что известно о Герое

В субботу, 21 февраля, в селе Деревки Котелевской громады провели в последний путь защитника Романа Прудникова, погибшего в бою за Украину.

"Роман родился в Донецке. Однако еще с детства он связал свою судьбу с живописным селом Деревки, где рос вместе с родителями и сестрами. Получив специальность тракториста, снова вернулся работать в местное СООО "Проминь", вкладывая свой труд в родные поля. Позже некоторое время проживал в Харьковской области. Трудолюбивый, общительный, всегда открытый к людям и решительный в своих действиях. Жизнь не раз испытывала его на прочность, но он никогда не боялся трудностей", – рассказали в громаде.

В рядах Вооруженных сил Украины солдат Роман Прудников служил в должности оператора взвода противотанковых ракетных комплексов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

26 ноября 2025 года Роман отправился на выполнение своего последнего боевого задания на Днепропетровщине. С тех пор связь с ним оборвалась: военный несколько месяцев считался пропавшим без вести.

"Все это время в сердцах родных теплилась надежда на чудо. Но, к сожалению, недавно семья получила самое страшное подтверждение — известие о гибели сына и брата. Война забирает лучших — тех, кто должен был бы еще долгие годы строить свой дом и радоваться каждому новому дню. Роману навсегда останется 47 лет", – отметили в Котелевской громаде.

Похоронили Романа Прудникова на Центральном кладбище в Деревках – со всеми воинскими почестями и безграничным уважением.

