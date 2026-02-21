Сознательно шел на риск ради других: на фронте погиб полицейский из Запорожья

Во время выполнения боевого задания в районе Константиновки Донецкой области погиб полицейский из Запорожья Сергей Чайка. Жизнь Сергея оборвалась 19 февраля, защитнику было 34 года.

О потере сообщили в Патрульной полиции Запорожской области. Там отметили, что воин посвятил службе украинскому народу почти 11 лет.

В 2021 году он присоединился к Патрульной полиции Запорожской области. В 2024 году в составе боевой бригады "Хищник", при Департаменте патрульной полиции, начал защищать Украину.

В подразделении Сергей служил водителем боевой бронированной машины. По словам побратимов, мужчина осознавал опасность, однако сознательно шел на риск, поскольку знал, что на позициях его ждут бойцы.

"Водитель боевой бронированной машины – одна из самых опасных профессий на войне. Это каждый раз выезд в неизвестность. Страх есть у всех, и Сергей не был исключением. Но он умел овладевать собой и ехать, потому что знал: на позициях ждут бойцы, которых нужно вывезти. Он сознательно выбирал этот риск ради других. Таким Сергея мы и запомним – смелым, человечным, ответственным, настоящим патриотом и братом", – вспоминают собратья Сергея.

Коллеги запомнили его добрым, верным и ответственным человеком, который всегда приходил на помощь без лишних слов. Даже во время дежурств он не оставался равнодушным к чужой беде

"Сергей был очень добрым, всегда приходил на помощь – без лишних слов и с открытым сердцем. Верный, ответственный, заботливый, преданно нес службу. Даже во время дежурств не оставался в стороне от чужой беды – спасал котят и собачек прямо на посту. Таким мы его и будем помнить", – рассказали коллеги воина.

