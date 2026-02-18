Военные эвакуировали из Днепропетровской области уникальные каменные памятники степной эпохи. Фото

Военнослужащие-десантники Сичеславской бригады совместно с музейщиками, волонтерами и благотворителями эвакуировали из Васильковки Синельниковского района Днепропетровщины половецкие каменные бабы, датированные XI–XIII вв. Исторические реликвии сначала были вывезены из Донецкой области.

Об этом сообщили в официальных соцсетях бригады. Там добавили, что экспонаты сейчас будут переданы в Днепр.

Такие исторические памятники являются прямым свидетельством, что земли Донбасса имеют глубокое и многослойное наследие, которое не имеет ничего общего с мифом об "исконно русских" территориях, говорят военные.

"Российская агрессия угрожает культурному наследию: памятники уничтожают, грабят и пытаются присвоить. Все эти преступления фиксируются и не останутся безнаказанными", - отметили защитники, и добавляют, что именно поэтому Россия веками пыталась вытеснить или уничтожить такие маркеры памяти, поскольку те разрушают выстроенный имперский нарратив.

По сообщению местного телеканала "ДнепрТѴ", реликвии будут храниться в Днепропетровском национальном историческом музее. Финансовую поддержку для привлечения спецтехники для проведения соответствующих работ по вывозупредоставила Община Украинцев штата Колорадо.

"Мы вывезли пять скульптур. Большинство из них датируется XI–XIII вв., и относятся к половецкой культуре. Скульптуры как мужские, так и женские — это именно те статуи, которые корректно называть именно "бабами". Одна из них, маленькая и, к сожалению, не в очень хорошем состоянии, может быть или раннеполовецкой, или относиться к тюркам. Однако это можно будет установить лишь после детальных исследований. Интересно, что в постамент одной из баб оказался вмурованным настоящий каменный жернов столетней давности. Это выглядит довольно философски: уникальное единение двух культурных памятников в один объект", – сообщил в комментарии вещателю заместитель директора музея Юрий Фаныгин.

Мовник добавляет, что кроме физического вывоза из-под обстрелов, на реликвии предоставляется первичная документация. Поскольку ряд скульптур ранее не стоял на госучете, юридическое оформление защищает их от пребывания в частных коллекциях, гарантируя их сохранность как собственности украинского народа.

