'Сокровища купца': на Волыни археологи нашли древние стеклянные браслеты. Фото

В центральной части Владимира в Волынской области археологи обнаружили новые находки в историческом урочище "Апостольщина", где в княжеские времена был окольный город. На территории возле современной улицы Луцкой (где сейчас планируется строительство) найдено "Сокровище купца" с почти 600 стеклянными браслетами и другими вещами.

Украинский историк и археолог Виктор Баюк, руководитель экспедиции, поделился подробностями и фотографиями на своей странице в Facebook. "Волынская археологическая экспедиция ГП "НИЦ "Охранная археологическая служба Украины" горда представить один из результатов масштабных спасительных археологических исследований, проведенных в 2025 году", – написал он.

Из чего состоит "Сокровище купца"?

Исследователям удалось изъять:

573 целых древнерусских стеклянных браслета;

массивный крест-энколпион (облачение священника высокого ранга);

9 бронзовых и 8 мраморных небольших нательных крестиков;

18 ромбических пряжек, оформленных псевдозернью;

5 серебряных височных колец;

свинцовую накладку в виде стилизованного под трезубец сокола;

щитковый серебряный перстень;

бронзовый кистень (контактное холодное оружие ударно-разрушающего действия);

пломбы с солярным знаком в круге "дорогочинского типа";

ряд других вещей и их фрагментов.

Такой незаурядный клад археологи нашли в тайнике археологического объекта № CLXXXVII (187).

"Находка целых стеклянных браслетов в таком количестве является беспрецедентной для истории археологических исследований территорий Киево-Русского государства.

Комплекс из Владимира состоит из 573 целых браслетов, разделенных на 109 типов, различающихся формой (витые, гладкие, трапециевидные), цветом (зеленые, синие, фиолетовые, желтые, золотистые в разных оттенках) и размером диаметра (от 4,0 до 5,9 см). Имеются серии из одинаковых изделий от 5 до 31 экземпляров, отдельные экземпляры встречаются в единичных образцах или в количестве от 2 до 5", – раскрыл детали Виктор Баюк.

573 – это только те браслеты, которые сохранились полностью. Также исследователи нашли фрагменты, реконструкция которых значительно дополнит коллекцию.

Баюк рассказал, что владельцем такого богатства должен был быть купец: он либо привез вещи на торжище во Владимир, либо бежал со своим товаром на Волынь от войны.

"Относительно обстоятельств тайника, то вполне очевидно, что оно было оставлено непосредственно во время монголо-татарского Батыева нашествия на центр удельного Волынского княжества – княжеский Владимир – в конце зимы 1241 года. Эти события так описывает запись Галицко-Волынской летописи: "И пришел он (Батый) к Владимиру, и взял его копьем, и выбил его без пощады, так же и город Галич, и других городов много, что им нет числа", – процитировал историк.

Он подчеркнул, что ранее стеклянные браслеты в целых формах встречались лишь как исключение, в единичных образцах, хотя они и были широко распространены в городской материальной культуре домонгольского времени как женские украшения.

"Впервые мы можем проанализировать такую категорию находок комплексно, на широкой источниковой базе обнаруженного клада", – пояснил эксперт.

Материалы из этих работ после научной обработки будут переданы во Владимирский исторический музей имени Емельяна Дверницкого для создания экспозиции. Вполне вероятно их дальнейшее экспонирование в музейных учреждениях национального уровня.

