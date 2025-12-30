Мамонты помогли людям на территории Украины пережить ледниковый период, – археологи

Новое исследование археологов свидетельствует о том, что около 18 тысяч лет назад люди на территории современной Украины, вероятно, пережили чрезвычайно суровый климат, частично строя свои укрытия из костей мамонта. Таким образом эти животные помогли нашим предкам выжить во времена ледникового периода.

Видео дня

Об этом говорится в статье в журнале Open Research Europe. Ученые рассматривали знаменитую стоянку Межирич (современная Черкасская область), где археологи обнаружили сооружения, почти полностью сделанные из костей мамонта.

"Эти сооружения уже давно вызывают споры: были ли они жилищами, хранилищами или ритуальными памятниками? Новое исследование предлагает свежий взгляд на этот вопрос, применяя передовые методы радиоуглеродного датирования к останкам мелких млекопитающих, найденных в тех же культурных слоях", – сказано в статье.

Результаты оказались впечатляющими – самое большое сооружение в Межириче датируется периодом между 18 248 и 17 764 годами назад, то есть периодом самой суровой фазы последнего ледникового периода. Срок проживания людей там был коротким: возможно, это было одно или несколько посещений в течение веков. Это свидетельствует о том, что эти укрытия из костей были практическим решением для выживания, а не постоянными поселениями.

Основа укрытий, вероятно, состояла из "черепов мамонтов и больших длинных костей, вставленных вертикально в землю, которые образовывали своеобразный цоколь или "фундамент". Об этом Live Science сообщил соавтор исследования Павел Шидловский, профессор археологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Деревянная рама могла покрывать часть укрытия, вместе со шкурами мелких животных или, возможно, березовой корой. Кроме того, бивни и большие плоские кости размещались в верхней части конструкции и выполняли функцию утяжелителей и защиты от ветра.

По словам Шидловского, в каждом таком укрытии, вероятно, проживало от пяти до семи человек. Внутри, как считается, происходила разнообразная деятельность, такая как обработка кремня, шкур и мелких животных.

Почему это важно?

Помимо исключительной изобретательности в использовании костей мамонтов в качестве строительного материала, эти находки меняют наше представление об устойчивости и приспособленности человека. Они показывают, как сообщества процветали в экстремальных условиях, превращая останки гигантских животных в строительный материал для сооружения защитных сооружений.

С совершенствованием методов исследований такие места, как Межирич, продолжают ставить под сомнение наши представления о жизни в доисторические времена. Эти общества были далеко не статичными, а динамичными, изобретательными и тесно связанными со своей средой.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Запорожье на побережье Днепра нашли кости мамонта. Их обнаружил местный житель Константин Нелипа – он сообщил о находке крупных костей животного в конце июля, когда фиксировались чрезвычайно низкие отметки уровня воды в реке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!