Во Львове в детсаду обнаружили вспышку опасной инфекции: восемь малышей в больнице

В одном из дошкольных учреждений Львова произошла вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 7 мая зарегистрировано восемь случаев заболевания, все больные дети госпитализированы в инфекционный стационар. По информации врачей, состояние больных – средней тяжести.

Видео дня

В двух случаях лабораторно подтверждено сальмонеллез. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

Какая ситуация сейчас

Продолжается эпидемиологическое расследование, отметили львовские медики. Одновременно специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Это опрос больных, родителей и контактных лиц, исследования пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов, где отмечена вспышка, а также лабораторные исследования биологического материала от больных.

"Источник инфекции и факторы передачи сейчас устанавливаются. Расследование продолжается", – отметили в Центре.

Почему это важно

Повышение температуры воздуха создает условия для распространения острых кишечных инфекций. Тепло способствует активному размножению возбудителей этих инфекций, которые могут попасть в организм через загрязненную воду, испорченные пищевые продукты, а также через грязные руки, посуду, игрушки и тому подобное.

Возникновению острых кишечных инфекций способствуют элементарное несоблюдение правил личной гигиены, а также нарушение технологии приготовления блюд, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих возбудителей заболевания, употребление некипяченой воды или купание в загрязненных водоемах и т.д.

Инкубационный период – время от попадания возбудителя до появления симптомов – может длиться от нескольких часов до семи дней.

Симптоматика и профилактика

Наиболее уязвимыми к кишечным инфекциям являются дети, люди пожилого возраста и лица с ослабленным иммунитетом, у которых ОКИ могут быстро приводить к обезвоживанию и осложнениям.

Самые частые симптомы ОКИ – это диарея; рвота; спазмы, боль в животе; повышение температуры тела.

Для профилактики острых кишечных инфекций необходимо соблюдать правила личной гигиены. То есть – тщательно мыть руки с мылом перед употреблением пищи, после возвращения с улицы и после каждого посещения уборной; мыть и поддерживать в чистоте все поверхности и кухонные приборы, используемые для приготовления пищи; пользоваться индивидуальной посудой.

Если вы готовите пищу, надо всегда отдельно готовить и хранить сырые и готовые к употреблению любые пищевые продукты. Также надо хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу; соблюдать соответствующий температурный режим при хранении пищевых продуктов

Что предшествовало

Во Львовской области за 2025 год зарегистрировано 5932 случая острых кишечных инфекций (241,16 на 100 тыс. населения) – это на три сотни случаев больше, чем в 2024 году (на то же количество населения). Большинство больных – дети: их доля среди всех случаев достигает 65,18%.

В структуре заболеваемости преобладают гастроэнтероколиты, сальмонеллез фиксировался в 4,29% – то есть в 254 случаях. Шигеллез фиксировался только трижды(0,05%).

За первые три месяца 2026 года во Львовской области зарегистрировано 1231 случай острых кишечных инфекций (тогда как за аналогичный период прошлого года –1489). Так, в феврале в областном центре зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции после того, как люди посетили одно из развлекательных заведений города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!