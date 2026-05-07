Фицо вынужден лететь в Москву 'большой дугой': медиа узнали маршрут. Карта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая отправится в Москву обходным маршрутом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Такой маршрут словацкая делегация выбрала после того, как Польша и страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией.

О маршруте полета написало словацкое издание Marker со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны. По данным собеседника журналистов, Эстония официально отказала в разрешении на пролет, а Польша и другие балтийские государства также не согласовали использование своего воздушного пространства.

Дружественный российскому диктатору Фицо летит в РФ на мероприятия по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. В то же время в военном параде в Москве словацкий премьер, как и в прошлом году, участвовать не будет.

В материале отмечается, что Чехия, Германия, Швеция и Финляндия не выдвигали возражений относительно полета словацкого правительственного самолета в Москву. Источник издания также заявил, что отдельные западные политики проявляют интерес к обмену информацией после переговоров.

Маршрут полета

Самую жесткую позицию относительно полета заняла Эстония. Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна заявил, что Таллинн не позволит Фицо пролет через эстонское воздушное пространство по дороге в Москву.

"Фицо снова не получит разрешения на пролет по эстонскому воздушному пространству на пути в Москву, где он намерен принять участие в праздничном параде, который служит прославлению агрессора. Мы отказали в прошлом году, и тот же принцип действует сейчас", – говорится в заявлении эстонского МИД.

Ранее сам Фицо говорил, что Литва и Латвия также сообщили словацкой стороне об отказе в пролете. Еще в апреле он заявлял, что страны ЕС не позволяют премьеру другого государства-члена Евросоюза лететь через их территорию в Москву.

По информации Marker, самолет со словацкой делегацией полетит через территорию Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. Именно этим объясняется значительно более длинный маршрут до российской столицы.

О позиции Польши официально не сообщалось. В то же время, по данным издания, несогласие польской стороны передали словацкой делегации на личном уровне.

Предыдущие поездки

В прошлом году Роберт Фицо летел в Москву через Венгрию, Румынию и район Черного моря. А на свою первую встречу с российским диктатором Путиным словацкий премьер добирался через территорию Турции.

Сейчас Фицо остается единственным политиком ЕС, который поддерживает регулярный контакт с международным преступником Путиным. Как и во время 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в прошлом году, на этот раз он также не будет участвовать в военном параде в Москве.

В программу визита входит возложение цветов к мемориалам жертв войны, а также двусторонние переговоры между словацкой и российской сторонами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Варшаве могут Роберту Фицо его поездку в Москву 9 мая, если он поддержит помощь Украине. По словам Сикорского, недавнее интервью Фицо произвело на него положительное впечатление. Польский министр отметил, что словацкий премьер продемонстрировал более конструктивный подход к вопросу Украины.

