Во Львове спасли мужчину, который едва не умер из-за персиковой косточки. Фото

Пенсионер со Львовщины едва не умер из-за инородного тела в двенадцатиперстной кишке, им оказалась персиковая косточка. Хирурги успешно удалили ее малоинвазивным методом и спасли жизнь мужчины.

О спасении пациента рассказали на странице Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого. Руководитель учреждения Назар Була подробно рассказал о ходе операции и ее особенностях.

На Рождество мужчина по имени Григорий почувствовал резкую боль в животе. Сначала он решил, что переел, поэтому принял обезболивающее. Однако, когда симптомы не исчезли, он обратился в районную больницу, где во время эндоскопии обнаружили "желчный конкремент" до 4 см в двенадцатиперстной кишке и заподозрили желчный свищ. Для дальнейшего обследования пациента направили во Львов.

Во львовских больницах КТ и эндоскопия подтвердили холедоходуоденальный свищ, но удалить конкремент не удалось. Пока мужчина перемещался между учреждениями, косточка вызвала частичную дуоденальную непроходимость, дивертикул и пролежень стенки кишки, что привело к нарушению оттока желчи и развитию холангита.

По словам руководителя клиники хирургии Назара Булы, камень имел воздушную полость в центре, что затрудняло диагностику.

"Мы даже не представляли, что это персиковая косточка. Это было полной неожиданностью", – поделился он.

Пациенту провели малоинвазивное вмешательство: ВГДС и удалили инородное тело, ЭРХПГ с ликвидацией холангита и стентированием желчных протоков. Операция длилась около часа без разрезов или проколов, а косточку достали через рот.

