Вкусный витаминный суп, который поможет укрепить иммунитет этой осенью

С наступлением осени и похолоданием мы заменяем холодный кофе и мороженое на тыквенное латте со специями и горячий шоколад. Еще одно любимое осеннее блюдо, которым многие наслаждаются в это время года, – это витаминный суп.

Видео дня

Он не только согревает и является сытной закуской или полноценным блюдом, но и обычно богат овощами, что делает его отличным способом разнообразить ваш рацион. Рецепт опубликовал в своем Instagram эксперт по здоровому питанию Араш Хашеми, который может похвастаться 4,8 миллионами подписчиков на своем аккаунте @shredhappens.

"Этот суп не только содержит много белка, но и прекрасно влияет на вашу кожу, кишечник и иммунитет благодаря мощному содержанию ретинола. На всю порцию: 885 калорий, 71 г белка, 77 г чистых углеводов", – отметил автор рецепта.

Как приготовить вкусный и полезный осенний суп

Разогрейте духовку до 200°C.

Очистите и нарежьте 0,9 кг моркови. Крупно нарежьте одну белую луковицу. Добавьте на противень, застеленный пергаментной бумагой, 10-12 зубчиков чеснока. Сбрызните 1 ст. л. оливкового масла и приправьте 1 ч. л. порошка карри, 1 ч. л. копченой паприки, несколькими щедрыми щепотками соли и молотым черным перцем. Соль здесь играет ключевую роль!

Запекайте 45-50 минут, пока все не станет мягким и золотистым. Переложите жареную морковь, лук и чеснок в блендер или большую кастрюлю.

Добавьте 4 стакана костного бульона, один блок тофу (или 3 порции сыра), 1 ст. л. свежего тертого имбиря, сок половины лимона и немного хлопьев чили для легкой остроты.

Взбивайте до кремообразной и однородной массы. Попробуйте на вкус и добавьте больше соли, порошка карри или лимонного сока при необходимости.

Разлейте в миски и посыпьте сверху пармезаном, базиликом, щепоткой лимонного сока и поджаренными семенами для идеального завершения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, из какой крупы получится самый вкусный суп.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.