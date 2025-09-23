Из какой крупы выйдет самый вкусный суп: это не овсянка, не гречка и не рис
Чечевица – очень полезный и вкусный вид бобовых, который является источником растительного белка, клетчатки, фолиевой кислоты и минералов, таких как железо и магний. А также она полезна для здоровья сердца, пищеварения и профилактики анемии. Готовить из нее можно супы, салаты, каши, котлеты, соусы, хумус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного супа из чечевицы, с филе, картофелем и томатной пастой.
Ингредиенты:
- Пол луковицы
- Треть морковки
- Зубчик чеснока
- Куриное филе
- Стакан красной чечевицы
- 1 ст.л. томатной пасты или 3 перетертых томатов
- 1 картофелина (или две, три)
- Соль
- Специи(кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)
- Кипяток (2л.)
- Зелень
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук и морковь, добавьте филе порезанное кубиком, жарьте до золотистости.
2. После добавьте чечевицу, картофель, специи, томатную пасту и залейте кипятком.
3. Варите до готовности.
Перед подачей добавьте зелень.
