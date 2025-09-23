УкраїнськаУКР
Из какой крупы выйдет самый вкусный суп: это не овсянка, не гречка и не рис

Ирина Мельниченко
1 минута
Чечевица – очень полезный и вкусный вид бобовых, который является источником растительного белка, клетчатки, фолиевой кислоты и минералов, таких как железо и магний. А также она полезна для здоровья сердца, пищеварения и профилактики анемии. Готовить из нее можно супы, салаты, каши, котлеты, соусы, хумус. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного супа из чечевицы, с филе, картофелем и томатной пастой. 

Ингредиенты: 

  • Пол луковицы
  • Треть морковки
  • Зубчик чеснока
  • Куриное филе
  • Стакан красной чечевицы
  • 1 ст.л. томатной пасты или 3 перетертых томатов
  • 1 картофелина (или две, три)
  • Соль
  • Специи(кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)
  • Кипяток (2л.)
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук и морковь, добавьте филе порезанное кубиком, жарьте до золотистости. 

2. После добавьте чечевицу, картофель, специи, томатную пасту и залейте кипятком.

3. Варите до готовности. 

Перед подачей добавьте зелень.

