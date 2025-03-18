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Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день

Салаты из свеклы и зелени – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте апельсин, зелень, сыр. 

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Полезный салат из свеклы и зелени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из свеклы на каждый день. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 200 г микса салатных листьев
  • 2 запеченная свекла
  • 1 апельсин
  • 150 г сыра фета
  • 1 красный лук
  • 100 г грецких орехов

Для соуса:

  • 50 г американской горчицы
  • 40 г французской зернистой горчицы
  • 20 г лимонного сока
  • 35 г меда
  • 200 г масла

Способ приготовления: 

1. Запеченную свеклу нарезать тонкими слайсами. Красный лук порезать соломкой. Апельсин аккуратно филеирован, отделяя дольки от пленок.

Апельсин для салата

2. В миску выложите салатные листья, добавить лук.

Приготовление салата

3. Для соуса: смешать все ингредиенты, постепенно вводя масло.

Соус для блюда

4. Полить салат соусом, выложить сверху свеклу, апельсин, фету и орех.

Готовый салат

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