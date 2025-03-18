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Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день
Салаты из свеклы и зелени – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте апельсин, зелень, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из свеклы на каждый день.
Ингредиенты:
- 200 г микса салатных листьев
- 2 запеченная свекла
- 1 апельсин
- 150 г сыра фета
- 1 красный лук
- 100 г грецких орехов
Для соуса:
- 50 г американской горчицы
- 40 г французской зернистой горчицы
- 20 г лимонного сока
- 35 г меда
- 200 г масла
Способ приготовления:
1. Запеченную свеклу нарезать тонкими слайсами. Красный лук порезать соломкой. Апельсин аккуратно филеирован, отделяя дольки от пленок.
2. В миску выложите салатные листья, добавить лук.
3. Для соуса: смешать все ингредиенты, постепенно вводя масло.
4. Полить салат соусом, выложить сверху свеклу, апельсин, фету и орех.
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