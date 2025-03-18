Вкуснее, чем винегрет: очень полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день

Салаты из свеклы и зелени – лучшее блюдо для обеда и ужина. Для яркого вкуса добавьте апельсин, зелень, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и полезного салата из свеклы на каждый день.

Ингредиенты:

200 г микса салатных листьев

2 запеченная свекла

1 апельсин

150 г сыра фета

1 красный лук

100 г грецких орехов

Для соуса:

50 г американской горчицы

40 г французской зернистой горчицы

20 г лимонного сока

35 г меда

200 г масла

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу нарезать тонкими слайсами. Красный лук порезать соломкой. Апельсин аккуратно филеирован, отделяя дольки от пленок.

2. В миску выложите салатные листья, добавить лук.

3. Для соуса: смешать все ингредиенты, постепенно вводя масло.

4. Полить салат соусом, выложить сверху свеклу, апельсин, фету и орех.

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