Ветеринар назвала три породы собак, которых бы никогда не советовала хозяевам-новичкам

Если вы планируете завести нового домашнего любимца в свою семью, важно провести исследование. Выбор собаки зависит не только от того, насколько милые щенки – важно учитывать ваш образ жизни, опыт и проблемы породы, которую вы хотите.

Доктор Эйми Уорнер, которая работает ветеринарным хирургом более десяти лет, посоветовала новичкам не заводить некоторые популярные породы собак, пишет Express.

"Можно найти породы, которые трудно дрессировать. Например джек-рассел, их довольно трудно дрессировать, потому что они очень умные и довольно упрямые. Поэтому я бы не обязательно заводила одну из них, особенно как первую собаку", – объяснила она.

Еще одна из самых сложных пород в плане дрессировки – веймаранер.

"Люди часто думают: "Ого, они действительно красивые!". Но их довольно трудно дрессировать, потому что они очень упрямые и решительные. Эти собаки от природы недостаточно послушные", – сказала эксперт.

Вместо этого она рекомендует собак с более покладистым характером.

Последняя порода, которую доктор Уорнер не советовала бы заводить новичкам, – это брахицефальные собаки. Они склонны к проблемам с дыханием, и поэтому их лечение будет дорогим.

"Это действительно печально, их вывели с такими короткими мордочками, но в результате многие из них имеют проблемы с дыханием, и им нужна операция, чтобы это исправить. По моему мнению, довольно неправильно разводить таких животных", - отметила ветеринарка.

Вместо этих пород она рекомендовала что-то вроде бордер-терьера – особенно для людей, которые хотят собаку меньшего размера.

