Ветеринар назвал опасные сигналы у собак, которые кажутся невинными

Если ваша собака регулярно гоняется за своим хвостом, это может быть признаком проблемы, утверждает ветеринарный хирург.

Делясь своим опытом, доктор Оли Винер, соучредитель Hello Vet, объяснил, о чем могут свидетельствовать некоторые распространенные модели поведения собак – от гоняния за хвостом до наклона головы, пишет Express.

По его словам, такое поведение с хвостом иногда может свидетельствовать о проблеме, особенно если это случается неоднократно. "Это может быть связано с заболеваниями кожи или анальных желез, или же это может быть поведенческой реакцией на скуку", – добавил ветеринар.

Наклон головы также может быть связан с кожными заболеваниями, которые обычно требуют внимания ветеринара. Но есть и другое объяснение – более безобидное. Таким образом ваши четвероногие друзья могут проявлять заинтересованность.

"Чрезмерное жевание ног или тряска головой также может свидетельствовать о заболевании кожи", – продолжил он.

При этом специалист подчеркнул, что тщательное наблюдение за таким поведением может помочь владельцам выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранней стадии.

"Если какая-то проблема длится более нескольких дней, или ваш любимец кажется нездоровым, обратитесь как можно раньше к врачу", – добавил он.

По его словам, последовательные ежедневные привычки могут помочь предотвратить многие распространенные проблемы с домашними животными.

