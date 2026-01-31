Как отучить собаку прыгать на вас всего за час: метод от кинолога

Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, когда ваша собака прыгает на вас, возможно, вам стоит обратить внимание на совет эксперта по поведению собак, который утверждает, что существует эффективный метод.

Видео дня

Уилл Атертон обратился к пользователям TikTok, чтобы предложить свой профессиональный совет по этому вопросу. "Если ваша собака часто и без причины прыгает на вас, это может быть не просто раздражающим жестом, но и опасным – и нет никакого оправдания тому, чтобы это позволять", – заявил он в видео.

По его словам, даже если речь идет о миниатюрных породах, стоит отучить своих домашних любимцев от этого навязчивого поведения. Также специалист объяснил, что крик и другие агрессивные действия не помогут в этой ситуации.

"Я прерываю нежелательное поведение на ранней стадии с помощью поводка – простого скольжения им или незначительного нажатия, но без агрессии. Затем я немедленно перенаправляю собаку в положение сидеть", – отметил Атертон.

После этого стоит похвалить собаку или даже угостить лакомством. Таким образом, она будет понимать, что сидение – это правильная модель поведения.

"Ваша собака, вероятно, хочет от вас внимания. Лакомство и похвалу, которые раньше они получали, когда подпрыгивали, теперь они получают, когда садятся. Вы будете поражены, тем, что эту плохую привычку можно искоренить в течение часа", – сказал эксперт.

В завершение он отметил, что такая дрессировка не только улучшит поведение собаки, но и углубит связь с вашим четвероногим другом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как продлить жизнь собаки на 5-7 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.