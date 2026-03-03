Весна не спешит: синоптики сказали, где во вторник возможен мокрый снег. Карта

Во вторник, 3 марта, погода в Украине порадует теплом, однако дыхание зимы все еще будет ощущаться в воздухе. Это проявится в виде ночных морозов и дождя с мокрым снегом. На небе будет облачно с прояснениями.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, лишь в большинстве западных, ночью и в восточных областях день пройдет без осадков.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 3 тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут 0-5 градусов тепла, на западе и юге страны – 6-11 с отметкой "плюс".

На Киевщине во вторник облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, по Киеву днем без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха по области ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью 0-2 тепла, днем 2-4 выше нуля.

Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Так, в Николаевской области возможно частичное обтопление жилых домов водами на р. Кодыма прирусловых улиц в отдельных населенных пунктах (II уровень опасности – оранжевый).

На отдельных реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) и в верховье р. Стыр (приток Припяти во Львовской обл.) ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,3 м, на Западном Буге возле с. Литовеж (Волынская область) до 0,5 м с возможным выходом воды на пойму, на р. Полтва – г. Буск и р. Солокия – г. Шептицкий (Львовская область) с последующим затоплением поймы.

Вследствие снеготаяния и водохозяйственной деятельности, на р . Южный Буг и на его притоках (р. Синюха, Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Черный Ташлык, Большая Высь, Мертвовод, Кодыма) и на р. Ингул в г. Кропивницкий, р. Тилигул возле г. Березовка в Одесской области ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на пойму рек в Винницкой области и с удержанием воды на поймах рек в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!