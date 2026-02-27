В Украине в марте ударит до 13 градусов мороза: синоптик предупредил о 'сюрпризе'

Март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C.

Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии украинским медиа.

По словам синоптика, в начале марта температура воздуха в Украине будет выше климатической нормы. В этот период возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. Снег постепенно будет таять, а в отдельных регионах могут образовываться туманы.

Однако уже с 9 по 13 марта ожидается похолодание, особенно в северных и восточных областях страны. В ночные часы возможны небольшие или умеренные морозы, местами температура будет опускаться до -10...-13°C, тогда как днем воздух будет прогреваться примерно до 0°C.

В то же время, по словам синоптика, солнце уже будет напоминать о приближении весны.

В период до 17–19 марта сохранится прохладная погода. Постепенно температура начнет повышаться, прежде всего в западных и южных областях. Вместе с потеплением увеличится и количество осадков – ожидаются дожди, иногда с мокрым снегом.

В третьей декаде марта под влиянием юго-западных и западных ветров температура воздуха начнет стабильно расти. Устойчивые плюсовые показатели установятся в большинстве регионов, а теплее всего будет на крайнем западе и юге Украины.

В целом март, по прогнозу синоптика, будет близким к климатической норме. Сильных погодных катаклизмов не ожидается.

В то же время из-за большого количества снега и влаги после зимы в отдельных регионах возможно повышение уровня воды и локальные подтопления.

По оценке специалиста, средняя температура и количество осадков в марте будут близкими к многолетним значениям, а на западе и юге страны температура может быть на 1–2°C выше нормы.

