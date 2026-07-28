"Верьте в свои силы": победители "Евровидения-2022" KALUSH посетили детей в "Блогер Кемп"

Новая летняя смена проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" в Закарпатье началась с особого события. К участникам "Блогер-Кемпа" приехала группа KALUSH – победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

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Для участников лагеря музыканты подготовили насыщенную программу и провели мотивационный мастер-класс. Участники группы Тимофей Музычук, Александр "Таб" Слободяник и КИЛИММЕН поделились своей историей успеха, рассказали о пути создания коллектива и вдохновили детей не бояться творчества и верить в свои силы.

Во время откровенного общения дети задавали вопросы о том, как родилась идея группы и как формировался ее узнаваемый стиль. Музыканты признались, что долго искали свою творческую идентичность и сочетали современную музыку с украинским фольклором.

"Если говорить о KALUSH Orchestra – это хип-хоп, смешанный с фольклором. Мы искали свою идентичность, ведь у каждого бренда должно быть своё лицо. Она не появилась сразу – менялась с годами, трансформировалась вместе с группой и нашим творческим фокусом", – поделились музыканты.

Особое внимание во время мастер-класса уделили теме самореализации и страху начать заниматься творчеством. По мнению музыкантов, самое важное – творить не ради чужого одобрения, а по зову сердца.

"Не нужно бояться начинать. Если вы хотите творить только для того, чтобы кому-то понравиться, тогда страх будет всегда. Но если вы готовы делать это даже тогда, когда никто этого не увидит, – тогда вы на правильном пути. Сначала творчество должно исходить из души, а уже потом может прийти внешнее признание", – подчеркнули участники группы.

Кроме того, вместе с артистами участники "Блогер Кемпа" снимали видео для TikTok, учились работать с камерой, снимать динамичный контент и узнавали профессиональные секреты создания вирусных роликов. Мастер-класс стал для детей не только возможностью пообщаться с известными артистами, но и приобрести практические навыки для развития собственных творческих проектов.

После общения участников лагеря ждал концерт группы. KALUSH исполнили свои самые известные хиты, а дети с восторгом подпевали каждой знакомой песне и танцевали вместе с артистами. Участники лагеря не скрывали своих впечатлений от встречи. Дети признавались, что давно мечтали увидеть группу вживую, а личное общение с музыкантами стало для них источником вдохновения и веры в собственные возможности.

"Блогер Кемп" – это мероприятие, которое помогает украинской молодежи поверить в свои силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Традиционно участниками "Блогер Кемпа" являются украинские дети, которые потеряли родителей из-за войны, живут вблизи линии фронта или на деоккупированных территориях, пострадали от боевых действий или пережили незаконный вывоз в Россию. Также в смене принимают участие дети из приемных семей, детских домов семейного типа, а также из семей опекунов и усыновителей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.