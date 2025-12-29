'Верный присяге и Украине': после полученных травм погиб капитан полиции. Фото

В больнице из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей, умер капитан полиции Дмитрий Шушпанов. Он был командиром роты № 3 Батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск Донецкой области.

Видео дня

Трагическую новость в понедельник, 29 декабря, подтвердила пресс-служба правоохранителей. "С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате в семье полицейских", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Коллеги вспоминают Шушпанова как смелого и справедливого человека, который всегда ставил безопасность других выше собственной, умел поддержать словом и защитить делом.

"Он был не просто руководителем – он был примером. Верный Присяге, делу и Украине. Сильный, ответственный, справедливый, тот, за кем шли и кому доверяли. Его служба – это годы преданного труда, решительных решений и заботы о людях и своих подчиненных", – заявили в Патрульной полиции.

Пресс-служба выразила соболезнования родным, близким и собратьям капитана.

"Светлая память. Честь и почет. Навсегда в строю", – написали коллеги.

Как ранее писал OBOZ.UA, 23 декабря на Харьковщине попрощались со старшим лейтенантом полиции Игорем Шулеповым. Полицейский скончался в больнице после дронового удара войск РФ по автозаправке в одном из сел региона 12 декабря. Мужчина боролся за жизнь восемь дней, но его ранения оказались смертельными.

