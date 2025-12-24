Без отца остались двое детей: на Харьковщине попрощались с полицейским, который погиб в результате атаки дрона. Фото

На Харьковщине попрощались со старшим лейтенантом полиции Игорем Шулеповим. Полицейский скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате удара войск РФ по автозаправке в одном из сел региона 12 декабря.

Медики боролись за жизнь мужчины больше недели, сиротами остались двое детей. О прощании с коллегой рассказали в полиции Харьковской области.

На Харьковщине 23 декабря провели в последний путь полицейского Игоря Шулепова. Около двух недель назад он получил тяжелые ранения во время дроновой атаки врага.

"Находясь вне службы, инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 Изюмского районного управления полиции пострадал 12 декабря в результате атаки россиян по автозаправочной станции в селе Павловка Харьковского района. Несмотря на усилия медиков, Игорь Шулепов умер 20 декабря в больнице от тяжелых ранений, полученных из-за удара вражеского БпЛА", – рассказали в полиции региона.

Местом вечного упокоения для Игоря Шулепова стало Коржевское кладбище в городе Валки Богодуховского района.

"Провести погибшего коллегу пришли родные, друзья, близкие, знакомые и коллеги по службе. Присутствующие отдали последнюю дань уважения правоохранителю. Игорь Шулепов более 20 лет преданно служил украинскому народу – добросовестно и преданно выполнял служебные обязанности", – заявили в полиции Харьковской области, добавив, что смерть коллеги стала "невосполнимой потерей для всей полицейской семьи Харьковщины".

У погибшего правоохранителя остались жена и двое детей: 16-летний сын и 8-летняя дочь.

"Руководство полиции Харьковской области вместе с личным составом выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале декабря в Одессе попрощались с погибшим на войне бойцом стрелкового батальона полиции.

С началом полномасштабного вторжения Николай Яковецкий присоединился к сводному батальону Нацполиции "Цунами", а в 2024 году стал бойцом стрелкового батальона полиции Одесской области. В рядах войска он выполнял боевые задачи на востоке Украины.

Дома защитника ждали дети, жена и мать. Николаю Яковецкому навсегда осталось 48 лет.

