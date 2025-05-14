Верховная Рада приняла за основу законопроект о наставничестве для детей без родителей соавторства Елены Кондратюк

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13200 "О наставничестве", который позволит детям, потерявшим родителей в войне, или вернувшимся из депортации, получить наставников.

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Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая является соавтором законопроекта.

По ее словам, до этого наставничество в украинском законодательстве было разрешено только для детей-сирот и тех, кто официально лишен родительской опеки.

"Но детей, которые сейчас нуждаются в наставнике, гораздо больше. Это дети, которые потеряли папу или маму на войне. Это те, кто вернулся из депортации. Это выпускники интернатов, молодые одинокие мамы. Они не имеют поддержки. Не имеют взрослого рядом, который подскажет, выслушает, скажет: "Я рядом. У тебя все получится", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула: в Европе давно делают ставку на живые человеческие отношения, а не интернаты. В то же время американские исследования показывают: дети с наставником реже употребляют алкоголь и наркотики, чаще получают образование, участвуют в волонтерстве, становятся лидерами.

"Наставник - это не роскошь, а базовая потребность. Этот законопроект дает нашим детям шанс на лучшую жизнь и самореализацию. Он определяет кто может быть наставником и кому это нужно. Также вводятся две формы наставничества. Индивидуальная, когда один наставник помогает конкретному ребенку и корпоративная, когда наставниками становятся компании или организации", - пояснила вице-спикер Елена Кондратюк

По ее убеждению, это открывает большие возможности для привлечения бизнеса, общественных инициатив и неравнодушных людей в помощи детям.

Заместитель Председателя Верховной Рады сообщила, что в дальнейшем законопроект будет готовиться ко второму чтению. Елена Кондратюк поблагодарила коллектив авторов и авторов законопроекта "О наставничестве". Она также выразила благодарность тем народным депутатам, кто поддержал эту важную законодательную инициативу в сессионном зале.