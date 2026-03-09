Вербное воскресенье до или после Пасхи: точная дата в 2026 году

Вербное воскресенье – это праздник, который наполнен особым светом и предчувствием большой радости. Однако для тех, кто только начинает знакомиться с церковным календарем, часто возникает вопрос: как именно рассчитывается дата этого дня?

Например, может возникать путаница, отмечают праздник перед Пасхой или после нее. OBOZ.UA рассказывает обо всех главных нюансах этого важного праздника.

До или после Пасхи празднуют Вербное воскресенье

Ответ на этот вопрос является однозначным и неизменным на протяжении веков: Вербное воскресенье всегда празднуют ровно за неделю до Пасхи. Сразу после праздника, который относят к 12 крупнейшим в православном календаре, начинается Страстная неделя – период строгого поста, переживания последних дней земной жизни Иисуса и чествования его самопожертвования.

Когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году

Дата Вербного воскресенья напрямую зависит от даты Пасхи – праздники разделяет между собой ровно неделя времени. У разных христианских церквей они отличаются. В этом году будем праздновать в такие даты:

православные и греко-католики: Вербное воскресенье – 5 апреля, Пасха – 12 апреля;

католики и протестанты: Вербное воскресенье – 29 марта, Пасха – 5 апреля.

Что празднуют в Вербное воскресенье

Согласно библейской истории, именно в этот день Иисус Христос верхом на осле торжественно въехал в Иерусалим. Именно поэтому этот праздник также называется Вход Господень в Иерусалим.

Это было событие огромной значимости, ведь люди встречали Иисуса как настоящего царя и посланника божьего, выкрикивая "Осанна!" и устилая дорогу пальмовыми ветвями. Поскольку в наших широтах пальмы не растут, их символом стала верба – первое растение, которое расцветает весной, знаменуя пробуждение жизни.

Этот праздник является одновременно и радостным, и печальным. Ведь мы знаем, что те же люди, которые приветствовали Христа пальмовыми ветвями, уже через несколько дней кричали на суде "Распни его!", требуя для него смертной казни.

Традиции Вербного воскресенья

Основным церковным ритуалом Вербного воскресенья является освящение веточек вербы. Их приносят в храм на праздничное богослужение, где священник кропит их святой водой. Освященную вербу считают оберегом для дома, ее ставят за иконы и хранят в течение всего года – до следующего Вербного воскресенья.

Впрочем, до этого верующие еще должны побить друг друга этими веточками. Существует давняя народная традиция: нужно после службы легонько ударять родственников и друзей освященной веткой, приговаривая: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха, недалече красное яичко!"*. Считается, что этот обряд дарит здоровье, силу и защищает от болезней на весь год.

В этот день также допускается смягчение поста. Несмотря на то, что Великий пост постепенно переходит к своей кульминации, в Вербное воскресенье церковный устав позволяет употреблять рыбу и немного вина. Это дает верующим силы перед вступлением в строгую Страстную неделю.

