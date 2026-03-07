Когда Троица в 2026 году: дата зависит от Пасхи

Цикл пасхальных праздников в Украине традиционно заканчивается празднованием Троицы. В народе она еще называется "Зелені свята". И каждый год этот день меняет календарную дату.

Когда православные в нашей стране будут праздновать Троицу в 2026 году, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также о церковных и народных традициях великого праздника.

Когда празднуем Троицу в 2026 году и почему дата все время меняется

В 2026 году православные и греко-католики Украины будут отмечать Троицу 31 мая. Этот праздник относится к так называемым "подвижным", то есть он не имеет фиксированной даты в календаре, как, например, Рождество или Богоявление. Весь секрет кроется в привязке к Пасхе.

Троицу всегда празднуют на 50-й день после Воскресения Христова (если считать сам день Пасхи первым). Именно поэтому в народе ее часто называют Пятидесятницей. Поскольку дата Пасхи ежегодно рассчитывается по лунно-солнечному календарю и плавает между 4 апреля и 8 мая, Троица меняет свою дату вслед за ним.

Итак, поскольку Пасху в 2026 году мы отмечаем 12 апреля, а Троицу празднуют ровно через семь недель, получаем дату 31 мая.

Что именно мы отмечаем в этот день

Религиозный смысл Троицы заложен в самом названии. Согласно церковному учению, именно на 50-й день после Воскресения на апостолов, собравшихся в Иерусалиме, сошел Святой Дух в виде огненных языков. Это явление открыло людям полноту Бога: Отца (Творца), Сына (воскресшего Иисуса) и Святого Духа (сошедшего на землю).

Для христиан этот момент является символическим "днем рождения" Церкви. После схождения Святого Духа апостолы вдруг заговорили на разных языках, которых раньше не знали, чтобы разойтись по миру и проповедовать учение Христа всем народам. Этот праздник символизирует торжество веры и духовное преображение человечества.

Украинские традиции: от зелья до "клечания"

В Украине Троица – это очень колоритный праздник, который тесно переплелся с древними дохристианскими обрядами почитания природы. Мы называем эти дни Зелеными праздниками, и вот основные традиции, которые сохранились по сей день.

Озеленение домов. Накануне Троицы, в субботу, принято украшать дом и двор "клечанием" – ветвями березы, липы, клена или ясеня. Пол в домах застилают душистым татарским зельем (аиром), полынью, мятой и чабрецом. Считается, что это не только защищает дом от злых духов, но и символизирует расцвет жизни.

Освящение букетов. В воскресенье люди идут в храм с букетами полевых цветов и полевых трав. После службы эти освященные травы приносят домой, высушивают и хранят за иконами как оберег от болезней или пожаров.

Поминовение предков. Суббота перед Троицей называется Родительской (Троицкой). Это один из главных дней в году, когда принято посещать могилы родственников и молиться за тех, кто ушел в мир иной.

Гуляния и застолье. После праздничной литургии обычно устраивают большие семейные обеды. Традиционно на стол готовят блюда с большим количеством зелени, пекут пироги и караваи. Стол также украшают молодой зеленью, в том числе освященной.

