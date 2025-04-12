Вечная память погибшим: в поселке на Хмельнитчине люди и автомобили останавливаются на улицах в минуту молчания. Видео

В поселке Старая Синява Хмельницкой области ответственно относятся к ежедневной минуте молчания в 9:00. Во время нее в рамках населенного пункта останавливаются как люди, так и весь транспорт.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook-группе "Подслушано в Старой Синяве". Там опубликовали кадры того, как каждый день в поселке проходит минута молчания.

"Всем украинцам, которые отдали свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, военным, гражданским, взрослым и детям – вечная память", – так объявляют общенациональную минуту молчания.

В это время в Старой Синяве все люди прекращают на минуту заниматься своими делами, а водители останавливают машины и выходят из них, чтобы почтить память сограждан, жизни которых забрала Россия.

Напомним: 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №143/2022 об общенациональной минуте молчания для памяти погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно этому документу минута молчания проводится каждый день в 9:00.

"Начать проведение ежедневно в 9 часов 00 минут общенациональной минуты молчания за соотечественниками, погибшими в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которую объявлять во всех средствах массовой информации независимо от формы собственности", – постановил глава государства более трех лет назад.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском метрополитене с 19 февраля ежедневно раздается объявление об общенациональной минуте молчания. Уведомления включают в 9:00 на 19 станциях подземки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!