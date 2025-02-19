В метро Киева отныне будет раздаваться объявление об общенациональной минуте молчания: что известно

В Киевском метрополитене с сегодняшнего дня, 19 февраля, ежедневно будет раздаваться объявление об общенациональной минуте молчания. Уведомления будут включаться в 9:00 на 19 станциях подземки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Впоследствии его будут транслировать в салонах наземного общественного транспорта.

"В столичном метро с сегодняшнего дня ежедневно в 9:00 будет раздаваться объявление об общенациональной минуте молчания. Для памяти погибших Защитников и Защитниц и мирных жителей Украины объявление будет транслироваться на 19 станциях, где это возможно технически", – говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующее звуковое сообщение будет звучать в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

В КГГА отметили, что для трансляции сообщения о минуте молчания пассажирский наземный транспорт не будет останавливаться. Будут включать объявления с 8:50 до 9:00 – в тот момент, когда транспорт будет на остановке. В общественном транспорте, где нет технической возможности, пассажирам о минуте молчания будут напоминать информационные материалы.

"Город также обратится к владельцам рекламных средств, размещенных и в метрополитене, с просьбой транслировать информационные сообщения об общенациональной минуте молчания. Получать уведомление об общенациональной минуте молчания можно и в мобильном приложении "Киев Цифровой", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 30 января, столичные власти опубликовали новые рекомендации по общенациональной минуте молчания в Киеве. Теперь о ее начале будут объявлять в общественном транспорте и через системы оповещения на Крещатике и Майдане Незалежности.

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