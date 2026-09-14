Вблизи Умани во время Рош ха-Шана нашли тело британского еврея: полиция сообщила подробности. Фото

В Умани Черкасской области 12 сентября, на второй день празднования Рош га-Шана, обнаружили тело паломника. Им оказался 44-летний гражданин, проживавший в Лондоне.

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Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Черкасщины сообщает, что мужчину без признаков жизни нашли около 12:00 в субботу на улице Коцюбинского в лесополосе напротив одного из домов.

Его личность установлена. По данным ведомства, иностранец прибыл на территорию нашей страны 10 августа 2026 года.

"Предварительно, внешних признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили", – утверждают в пресс-службе. Впрочем, следователи внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Копы также выяснили, с кем общался погибший во время пребывания в Умани.

"По словам знакомых, он не имел постоянного места жительства, минимизировал контакты с окружающими и большую часть времени проводил в одиночестве. Также они рассказали, что мужчина неоднократно приходил в эту лесополосу, чтобы помолиться", – поделились информацией в полиции.

Все обстоятельства и причины смерти жителя Лондона устанавливаются.

Как передает The Jerusalem Post, покойный был британским евреем и отцом семерых детей. Хотя обстоятельства смерти остаются неясными, издание заявило: члены местной еврейской общины подозревают, что мужчину кто-то убил.

Также в сообщении The Jerusalem Post говорится, что на теле были обнаружены следы насилия.

Вопросом передачи тела для захоронения занимаются представители ZAKA и United Hatzalah в Умани в сотрудничестве с украинскими властями.

Как писал OBOZ.UA:

– В 2026 году Рош га-Шана (еврейский Новый год) праздновался с вечера 11-го до вечера 13 сентября. Умань в этот период посетило рекордное количество паломников – около 50 тысяч. Люди съезжались, несмотря на полномасштабную войну и предупреждения украинской стороны о рисках для безопасности.

– Также в Черкасскую область прибыли представители полиции Израиля. Они помогали украинским коллегам общественный порядок и безопасность паломников-хасидов.

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