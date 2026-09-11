Рекорд для города: стало известно, сколько паломников прибыли в Умань на Рош ха-Шана

Около 50 тысяч паломников уже прибыли в Умань для празднования Рош ха-Шана. В городском совете отмечают, что такое количество гостей стало рекордным для города.

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Несмотря на полномасштабную войну и предупреждения украинской стороны о рисках для безопасности, паломники продолжают приезжать на празднование. Об этом сообщил первый заместитель мэра Умани Олег Ганич в эфире "Эспрессо".

В Умань прибыли около 50 тысяч паломников

По словам Олега Ганича, по состоянию на утро в Умань уже прибыли около 50 тысяч паломников. Для города это рекордное количество гостей, прибывших на празднование Рош ха-Шана.

"К сегодняшнему утру уже прибыло около 50 тысяч паломников. Это рекорд для нашего города, никогда еще не прибывало такого количества паломников. И мы все с нетерпением ждем проведения праздника, а также момента, когда будем прощаться с гостями после него", – рассказал Ганич.

Почему паломники приезжают, несмотря на войну

Первый заместитель городского головы отметил, что паломники продолжают приезжать в Умань, несмотря на войну и предупреждения украинской стороны о возможных рисках для безопасности.

По его словам, одной из причин является сильная вера паломников в значение Рош га-Шана и важность молитвы в Умани.

"Израиль всю жизнь живёт в условиях войны, и они, видимо, уже привыкли к этому и знают, что меры безопасности в их стране существуют. И они твердо верят в то, что паломник, приехавший в город Умань помолиться в этот праздник, весь год будет иметь счастье, здоровье и удачу", – пояснил Ганич.

Он добавил, что для многих паломников поездка в Умань является важной духовной миссией.

"И для них это как бы задача – приехать, пойти к могиле, прикоснуться к камню, перед которым они молятся, и попросить благословения на целый год. Пожалуй, именно эта сильная вера в праздник и побуждает паломников приезжать", – отметил первый заместитель городского головы Умани.

Украина предупреждала о рисках для безопасности

В то же время украинская сторона заранее призвала паломников воздержаться от поездки в Умань из-за полномасштабной войны. По словам Ганича, власти предупреждали, что не могут гарантировать гостям полную безопасность.

"Хотя мы предупреждали ещё несколько месяцев назад: пожалуйста, у нас война, мы не можем гарантировать стопроцентную безопасность, никто не может этого гарантировать. Просим воздержаться от приезда. Но видим результаты, которые превосходят ожидания: когда просишь не приезжать – приезжают", – сказал Ганич.

Напомним, в Умань Черкасской области на время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана прибыли представители полиции Израиля. Они помогают украинским правоохранителям обеспечивать общественный порядок и безопасность паломников-хасидов.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Умань прибыло более 35 тысяч паломников – как всё происходило, OBOZ.UA рассказывал и показывал здесь.

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