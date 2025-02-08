В Житомирской области мужчина письменно отказался от мобилизации: чем все закончилось

В Житомирской области мужчина, получив повестку, решил в письменном виде отказаться от мобилизации. Он сослался на то, что официально работает и не имеет оснований для прохождения службы.

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За этот поступок он был привлечен к уголовной ответственности. Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области от 29 января.

В мае 2024 года фигуранту прислали повестку по почте. Однако вместо того, чтобы явиться в военкомат, он написал заявление об отказе от мобилизации, утверждая, что трудоустроен и не имеет оснований для военной службы.

В суде обвиняемый возразил свою вину. Его мать объяснила, что сын после получения повестки прошел военно-врачебную комиссию, но решил не идти в армию, поскольку имеет работу. Кроме того, ни он, ни члены его семьи не имеют инвалидности.

Представитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки заявил, что мужчина не подал заявления на отсрочку от службы. В результате суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от военного призыва во время мобилизации.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Однако приговор еще не вступил в законную силу, и у мужчины 30 дней для подачи апелляции на это решение.

Напомним, житель Киева категорически отказался от мобилизации, мотивировав свое решение "религиозными убеждениями". Он не захотел защищать государство Украина, потому что "верен только Богу". За уклонение от военной службы во время военного положения гражданина наказали лишением свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине впервые суд ограничил право гражданина на управление автомобилем из-за нарушения правил военного учета. Это будет продолжаться, пока он не выполнит требования ТЦК или требование отзовут.

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